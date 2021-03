Kẻ hối lộ 3 tỷ đồng 'sập bẫy' của cơ quan điều tra

Hà TĩnhPhan Văn Dũng bị phạt 18 năm tù vì chuyển 3 tỷ đồng cho cán bộ công an thị xã Kỳ Anh, xin không truy cứu về tội Tàng trữ ma túy.

Bản án ngày 30/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Dũng, 23 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, phạm tội Đưa hối lộ, theo khoản 4, điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Dũng (áo sọc) tại hội trường xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh, trưa 30/3. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, Dũng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản, ngày 25/6/2019 bị Công an thị xã Kỳ Anh bắt giữ tại chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khám căn hộ nơi Dũng cư trú, nhà chức trách thu 3.988,69 gam ma túy tổng hợp katemine.

Quá trình bị di lý từ Hà Nội về Hà Tĩnh trên ôtô, Dũng đặt vấn đề với một cán bộ điều tra Công an thị xã Kỳ Anh xin không truy cứu tội Tàng trữ ma túy. Anh ta nhiều lần nói: "Nếu tha cho em thì em sẽ cảm ơn anh 5 tỷ đồng, chuyển nhượng thêm chiếc ôtô", hoặc "nếu anh tráo hàng hoặc để em bỏ chạy, trong hai ngày em sẽ chuyển đủ tiền và sang tên ôtô cho anh".

Điều tra viên báo cáo sự việc Dũng đề nghị đưa hối lộ với lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh. Cơ quan điều tra lên kế hoạch "tiếp xúc với Dũng" để điều tra làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu hồi tài sản bất chính do phạm tội mà có để nộp ngân sách Nhà nước.

Ngày 1/7/2019, Dũng liên lạc với một người bạn ở huyện Kỳ Anh, nhờ chuyển 3 tỷ đồng vào một số tài khoản ngân hàng do nhà chức trách cung cấp để chạy án. Số tiền này sau đó bị Công an thị xã Kỳ Anh đề nghị nhà băng niêm phong, nộp về tài khoản tạm giữ của Công an Hà Tĩnh.

Tại phiên xét xử, Dũng thừa nhận hành vi đưa hối lộ, mục đích để được giảm nhẹ hình phạt về tội Tàng trữ ma túy khi truy cứu hình sự rất nặng. Tòa xác định việc cơ quan điều tra "hợp tác" với Dũng là để phá án, không có hành vi tư lợi. Với người giúp Dũng chuyển tiền đưa hối lộ, cảnh sát đã tách riêng vụ việc, củng cố chứng cứ xử lý sau.

Trước đó, do liên quan hai vụ buôn bán ma túy, năm 2020, Dũng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên 2 án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đức Hùng