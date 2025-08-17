Kế hoạch trốn tù tinh vi của cựu cảnh sát trưởng

MỹGrant Hardin khai đã mất nhiều tháng lên kế hoạch đào tẩu phức tạp, đánh cắp công cụ để tự may đồng phục cảnh sát giả, ung dung vượt qua mọi lớp an ninh.

Theo báo cáo nội bộ của các viên chức nhà tù công bố hôm 15/8, kẻ sát nhân Grant Hardin, cựu cảnh sát trưởng 56 tuổi, đã dành nhiều tháng chờ thời cơ và thu thập vật dụng để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu chớp nhoáng khỏi nhà tù Arkansas vào cuối tháng 5, dẫn đến cuộc truy lùng kéo dài hai tuần.

Grant trốn thoát thành công khỏi nhà tù North Central Unit ở thành phố Calico Rock, bang Arkansas vào ngày 25/5 bằng cách giả làm quản giáo. Theo điều tra, ông ta mặc một bộ đồng phục cảnh sát tự may sơ sài bằng những dụng cụ thu thập được trong quá trình làm việc tại nhà tù.

Grant Hardin đóng giả quản giáo trốn khỏi nhà tù hôm 25/5. Ảnh: Stone County Arkansas Sheriff's Office

Theo báo cáo, Grant khai đã dành sáu tháng vất vả nhặt nhạnh những thứ cần dùng từ nhà bếp, bao gồm bút dạ đã qua sử dụng và quần áo ở khu giặt chung. Ông ta đã dùng tất cả những thứ đó để tạo ra bộ đồng phục giả có huy hiệu được làm từ một chiếc nắp thiếc cũ, đủ để vượt qua mọi lớp an ninh giữa phòng giam với thế giới bên ngoài.

Báo cáo viết: "Grant khai giấu quần áo và những vật dụng cần thiết khác ở dưới đáy thùng rác trong bếp vì không ai lật nó xuống kiểm tra cả".

Sau lời khai của Grant với các quan chức, hai nhân viên nhà tù đã bị sa thải, một là nhân viên bếp thường xuyên bỏ mặc Grant ở một mình mà không có người giám sát. Người còn lại là nhân viên an ninh đã cho phép Grant rời khỏi nhà tù mà không kiểm tra danh tính.

"Grant khai khi bước tới cổng, ông ta chỉ đạo viên cảnh sát mở cổng", báo cáo viết.

Các quan chức thông báo những nhân viên vô trách nhiệm khác sẽ bị giáng chức hoặc đình chỉ công tác.

Grant khẳng định không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ bất kỳ tù nhân hay nhân viên nào, dù đánh giá cho thấy sự giám sát lỏng lẻo của họ chắc chắn đã giúp ông ta trốn thoát dễ dàng hơn.

Grant dự định sống trong rừng khoảng sáu tháng cho đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi di chuyển về phía tây. Ông ta sống sót dựa vào côn trùng, trứng chim, quả mọng và nước chưng cất từ máy hỗ trợ ngưng thở khi ngủ mang theo từ nhà tù. Grant bị chính quyền bắt lại sau hai tuần bỏ trốn, chỉ cách nhà tù hơn 3 km.

Grant Hardin bị bắt lại vào ngày 6/6 khi đang lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Arkansas Department of Corrections

Báo cáo kết luận Grant đã bị phân loại sai, ngay từ đầu lẽ ra không nên bị giam giữ trong một nhà tù an ninh trung bình. Khi bị bắt, ông ta nhanh chóng bị chuyển đến nhà tù an ninh tối đa.

Để khắc phục những điểm mù từ vụ vượt ngục của Grant, bộ phận cải huấn quyết định tháo bỏ khóa điện trên cổng để ngăn chặn bất kỳ ai ra ngoài mà không có sự cho phép của sĩ quan. Bộ phận này cũng có kế hoạch lắp thêm camera và tăng cường các biện pháp kiểm tra mới với hàng lậu có thể bị lấy đi từ các phòng máy và phòng dịch vụ.

Grant không nhận tội bỏ trốn và sẽ ra tòa vào tháng 11.

Cựu cảnh sát trưởng của thị trấn gần biên giới Arkansas - Missouri đang thụ án 80 năm tù vì tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc một giáo viên tiểu học vào năm 1997, đến năm 2017 ông ta mới bị bắt nhờ bằng chứng ADN. Những tội ác của Grant được mô tả trong phim tài liệu Devil in the Ozarks.

Tuệ Anh (theo Nypost)