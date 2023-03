Kế hoạch trả thù vợ cũ của người đàn ông keo kiệt

MỹKhi tan học về nhà vào ngày 7/11/1997, Stevie Bellush, 13 tuổi, thấy mẹ bất tỉnh trên sàn bếp, bên cạnh 4 đứa em sinh tư đang chập chững biết đi.

Cảnh sát lập tức đến hiện trường là nggôi nhà ở thành phố Sarasota, Floridasau cuộc gọi 911 của Stevie. Nạn nhân được xác định là Sheila Bellush, 35 tuổi, bị bắn vào mặt và cứa cổ. Bốn đứa trẻ không bị thương.

Trong gara, cảnh sát tìm thấy một chiếc khăn có dư lượng súng và một lỗ đạn - có lẽ được sử dụng để giảm thanh. Trên máy sấy quần áo có một vỏ đạn bị bỏ lại và dấu vân tay của một người không rõ danh tính.

Các điều tra viên cũng tìm thấy một con dao bị gãy và dính máu gần thi thể Sheila ở trong bếp, và vết máu trên chiếc điện thoại gần đó cho thấy cô đã cố gắng gọi trợ giúp trước khi qua đời.

Cảnh sát tin rằng chiếc khăn đã khiến súng bị kẹt, ngăn hung thủ bắn nhiều phát và chộp lấy một con dao làm bếp để hoàn thành vụ giết người.

Jamie Bellush, chồng của Sheila, ban đầu bị nghi ngờ vì ngay lập tức yêu cầu liên hệ luật sư khi trở về nhà. Dựa trên kinh nghiệm điều tra nhiều vụ án mạng, cảnh sát cho rằng anh ta có thể đang che giấu điều gì đó.

Khi bị thẩm vấn, Jamie cho biết Sheila và chồng cũ của cô, Allen Blackthorne, từng có cuộc chiến ly hôn căng thẳng vì phân chia tài sản và quyền nuôi con vào năm 1989. Jamie nhận xét Allen, người đàn ông giàu có ở Texas, là kẻ bạo hành và thao túng.

Theo Jamie, sau khi ly hôn, Sheila được nuôi hai con và được chia 20% cổ phần của công ty trị giá hàng triệu USD của Allen, cộng với khoản bồi thường thiệt hại dân sự trị giá 170.000 USD. Allen nợ Sheila tổng cộng 1.070.000 USD và nộp đơn xin phá sản một thời gian ngắn sau đó.

Năm 1993, Sheila tái hôn với Jamie. Người chồng thứ hai nhận nuôi hai con gái tuổi teen của cô với chồng cũ. Họ có thêm bốn con sinh tư vào 1994. Gia đình Bellush chuyển từ San Antonio, Texas, đến Florida vào năm 1997, và sáu tuần sau, Sheila bị sát hại.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Allen có bằng chứng ngoại phạm: anh ta đang ở trên sân golf khi Sheila bị sát hại.

Khi tin tức về vụ giết người được lan truyền, một nhân viên trạm xăng gần đó gọi điện báo tin cho cảnh sát. Theo đó, vào ngày xảy ra án mạng, một người đàn ông mặc trang phục rằn ri rẽ vào nhờ chỉ đến đường Markridge - nơi gia đình Bellush sinh sống.

Nhân viên cung cấp tờ bản đồ từng được kẻ đó sử dụng, giúp cảnh sát thu được dấu vân tay khớp với dấu vân tay được tìm thấy trên máy sấy quần áo ở nhà Bellush.

Một nhân chứng cho biết khi đang cắt cỏ gần đó, anh ta nhìn thấy người đàn ông lạ có vẻ đáng ngờ nên cố ghi nhớ biển số xe của đối phương. Biển số không có trong hồ sơ ở Florida, nhưng trùng khớp với một phụ nữ tên là Maria Del Toro ở La Pryor, Texas - cách hiện trường hơn 2.000 km về phía tây.

Ngày 9/11/1997, cảnh sát Sarasota đến La Pryor để gặp người phụ nữ và được cho biết cháu trai của bà, Joey Del Toro, 24 tuổi, thường xuyên sử dụng chiếc xe. Dấu vân tay được tìm thấy trên bản đồ và máy sấy quần áo khớp với Joey, chứng minh anh ta có mặt tại hiện trường vụ án.

Cảnh sát tìm kiếm Joey tại căn hộ của bạn gái ở Austin, Texas, nhưng anh ta đã rời đi nhiều ngày trước đó, để lại ôtô và một chiếc túi thể thao. Bên trong túi là bộ quần áo rằn ri, trùng khớp với mô tả của các nhân chứng về nghi phạm. Trong xe, cảnh sát tìm thấy hóa đơn mua trang phục, hướng dẫn đến Florida và khẩu súng lục đã bắn Sheila.

Tìm hiểu các mối quan hệ của Joey, cảnh sát nhanh chóng được chỉ đến người em họ tên Sammy Gonzalez. Ngày 12/11/1997, khi triệu tập Sammy để thu thập thông tin về nơi trốn của Joey, anh ta tỏ ra căng thẳng và bắt đầu tiết lộ một phần câu chuyện.

Sammy cho biết bạn của anh ta, Danny Rocha, đã thảo luận về việc trả hàng nghìn USD cho bất kỳ ai sẵn sàng đánh đập một phụ nữ gốc San Antonio, Texas. Nếu muốn hơn 10.000 USD, họ phải giết cô ấy. Cảnh sát nhận ra cái chết của Sheila là một vụ giết người thuê.

Từ trái qua: Joey Del Toro, Danny Rocha và Sammy Gonzalez. Ảnh: Oxygen

Joey được phát hiện ở Mexico, nhưng nhà chức trách chưa bắt được anh ta.

Qua điều tra, Danny là một tay golf cừ khôi hoạt động trong Oak Hills Country Club ở San Antonio. Bạn chơi golf của anh ta chính là chồng cũ của Sheila.

Nhà chức trách đưa ra giả thuyết rằng Allen thao túng Danny giúp mình trả thù vợ cũ, cũng là để không phải trả xu nào cho cô. Anh ta được cho là rất quỷ quyệt và thành công trong việc rũ sạch liên quan.

Khi cảnh sát tìm đến biệt thự của Allen ở San Antonio vào ngày 16/11/1997, anh ta không hợp tác. Tuy nhiên, các công tố viên ở Texas và Florida đồng ý rằng có đủ bằng chứng để bắt Sammy và Danny. Ngày 18/11/1997, nhà chức trách Mexico bắt Joey với cáo buộc giết người, nhưng gặp khó khăn trong việc dẫn độ anh ta về Mỹ vì các quy định pháp lý.

Sammy đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên để đổi lấy lời khai chống lại Danny. Còn Danny, đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một, từ chối thỏa thuận nhận tội tương tự.

Phiên tòa xét xử Danny bắt đầu vào ngày 11/1/1999. Anh ta lập luận rằng chỉ thuê Joey đánh Sheila nhưng Joey lại tự ra tay giết cô. Sammy, khi đó đang thụ án 19 năm tù, ra làm chứng rằng Danny đề nghị Joey bắn chết nạn nhân để kiếm được tiền nhanh hơn. Danny bị kết tội và nhận án tù chung thân.

Lúc này, Danny cảm thấy bất công vì bản thân phải ngồi tù suốt đời, còn Allen vẫn chơi golf và sống cuộc đời của một triệu phú. Anh ta quyết định khai ra Allen.

Ở bang Texas, Allen được bảo vệ bởi quy tắc "nhân chứng đồng phạm", ngăn cấm một người bị buộc tội chỉ dựa trên lời khai của người có liên quan trực tiếp - trong trường hợp này là Danny. Tuy nhiên, Đạo luật liên bang về Bạo lực đối với phụ nữ năm 1994 quy định việc vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ đi lại giữa các tiểu bang để gây tổn hại cho đối tác của họ là bất hợp pháp.

Cảnh sát bắt giữ Allen tại Oak Hills Country Club vào ngày 4/1/2000, với cáo buộc liên bang về tội âm mưu giết người.

Trong phiên tòa xét xử vào ngày 5/6/2000, Danny trình bày các điều kiện khác nhau của vụ giết người thuê, từ việc đánh Shiela để lấy 10.000 USD đến việc giết nạn nhân. Danny khai rằng Allen đề nghị trả 50.000 USD nếu anh ta có thể giành được quyền nuôi hai con.

Khi phát biểu trước tòa, Allen thừa nhận từng dọa giết vợ cũ vì cho rằng cô là người mẹ tồi, nhưng phủ nhận dàn xếp vụ sát hại cô. Anh ta khẳng định tất cả những gì đã làm đều là vì các con.

Công tố viên liên bang nhận xét lời tuyên bố của Allen là "vô nghĩa", bởi anh ta không liên lạc, cũng không bao giờ gửi gì cho các con, dù chỉ là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trong suốt bốn năm sau vụ án, nhưng có thể tiêu tốn 20.000 USD ở sân golf.

Allen Blackthorne sau khi bị bắt. Ảnh: Tampabay

Trong khi bồi thẩm đoàn chưa thể đưa ra phán quyết, nhà chức trách nhận được tin Joey sẽ bị dẫn độ từ Mexico về Mỹ. Ngày 6/7/2000, khi trở lại Florida, Joey thú nhận tội ác.

"Những lời tôi nhận được là: 'Sẽ tốt hơn nếu cô ấy chết, tốt hơn cho Allen, và cũng tốt hơn cho cậu'", Joey nói với cảnh sát.

Joey cho biết đã đột nhập nhà Bellush qua một cửa sổ không khóa và theo dõi Sheila chăm sóc các con trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó anh ta "không muốn làm điều đó" và "chuẩn bị rời đi", tuy nhiên Sheila nhận thấy cửa bị mở rồi phát hiện Joey. "Nếu cô ấy không phát hiện, tôi đã bước ra khỏi ngôi nhà đó", anh ta nói.

Ngày 7/7/2000, sau hơn 33 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn kết luận Allen phạm tội âm mưu giết người và kết án tù chung thân. Tài sản của Allen được lệnh chuyển cho gia đình Sheila. Joey nhận tội và cũng bị kết án tù chung thân.

Tháng 11/2014, Allen chết trong tù ở tuổi 59, nguyên nhân cái chết không được công bố.

Vụ án này là chủ đề của cuốn sách Every Breath You Take, The Truth is Stronger Than a Lie, và được nhắc đến trong nhiều series phim tài liệu tội phạm có thật như Behind Mansion Walls, Nothing Personal: Murder for Hire, Vengeance: Killer Millionaires, Blood & Money.

Tuệ Anh (Theo Oxygen, Tampabay)