Âm mưu trả thù của người chồng bị 'cắm sừng'

Trung QuốcBát canh trứng đoạt mạng vén màn bí mật về lối sống lăng nhăng của cựu trưởng thôn được nhiều người kính trọng.

Ngày 4/6/2010, người dân thôn Long Tuyền, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, xôn xao bàn tán khi ông Tôn và con dâu thứ hai được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chưa đầy một ngày, cả hai được thông báo không qua khỏi. Cảnh sát xác định họ bị trúng độc.

Ông Tôn từng là trưởng thôn, khá có uy tín và được nhiều người kính trọng. Nhưng từ hơn một tháng trước, nhà họ Tôn xảy ra nhiều chuyện lạ khiến dân làng lần lượt tránh mặt vì sợ dính xúi quẩy.

Ngày 28/4/2010, vợ ông Tôn vào bếp làm bữa sáng như mọi ngày. Bà dùng nước vừa đun sôi trong ấm để pha một cốc sữa bột cho chồng và một bát canh trứng gà cho con dâu thứ hai. Ông Tôn vừa uống xong cốc sữa thì co giật, ngất đi. Con dâu vội bỏ bát canh trứng vừa đưa lên miệng xuống để đưa bố chồng đến bệnh viện.

Gia đình cho rằng bệnh động kinh của ông Tôn tái phát. Khi ông trở về, vợ nói cả đàn gà nhà nuôi đã chết hết vào ngày ông nhập viện. Hôm đó, bà cho chúng ăn bát canh trứng con dâu để lại.

Bỗng dưng mất trắng tiền nuôi gà, bệnh động kinh lâu không tái phát lại khiến ông suýt mất mạng, tiêu tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ viện phí, ông Tôn lo lắng nhờ "thầy" trừ tà, giải nạn. Hơn một tháng sau đó nhà họ Tôn đều yên ổn.

Đến sáng 4/6, vợ ông Tôn đun nước để làm canh trứng cho chồng và con dâu thứ hai. Sau khi hai người uống canh thì ngã lăn ra đất co giật, sùi bọt mép. Khi người nhà gọi cấp cứu đến, ông Tôn đã tắt thở. Con dâu đang mang thai cũng tử vong trong bệnh viện.

Hai thành viên và một thai nhi chết bất đắc kỳ tử, nhà họ Tôn vô cùng bi thương, lập tức báo cảnh sát và yêu cầu pháp y xác định rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy hai nạn nhân chết vì trúng độc. Cảnh sát cho rằng rất có khả năng đây là vụ án hạ độc giết người.

Theo manh mối từ bà Tôn, cảnh sát tập trung kiểm tra hai bát canh trứng còn sót lại mà hai nạn nhân đã uống vào ngày hôm đó, chiếc ấm nhôm đun nước cũng được mang đi giám định. Kết quả là cả canh trứng và ấm nhôm đều chứa chất độc Tetramine, thường dùng làm thuốc diệt chuột.

Cảnh sát suy đoán hung thủ đã bỏ thuốc độc vào ấm đun nước của nhà họ Tôn, sau đó bà Tôn dùng nước trong ấm để nấu canh trứng, cuối cùng khiến hai người bị ngộ độc, tử vong.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người trong nhà. Nhưng gia đình họ Tôn sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì, tại hiện trường cũng không phát hiện điểm khả nghi khác.

Sau đó, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một người quen của gia đình, vì chiếc ấm nhôm bà Tôn dùng để đun nước hàng ngày được đặt trên bếp than ở góc sân ngay sát tường. Thủ phạm chắc chắn nắm rõ cách sắp xếp đồ đạc và thói quen của nhà nạn nhân mới có thể lặng lẽ hạ độc mà không ai hay biết.

Chiếc ấm nhôm đun nước của nhà họ Tôn. Ảnh: Toutiao

Thẩm vấn các con trai nhà họ Tôn, cảnh sát thấy họ đều là người thành thật, không đắc tội ai. Vụ án nhất thời bế tắc, không xác định được nghi phạm.

Tuy nhiên, sau khi nghe bà Tôn kể lại sự việc kỳ lạ xảy ra cách đây một tháng, cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã ra tay hạ độc từ lúc đó. Ông Tôn bị co giật rất có thể là do trúng độc, con dâu lúc đó chưa uống canh trứng nên may mắn thoát chết. Chỉ một tháng sau, hung thủ một lần nữa ra tay. Kết hợp hai vụ đầu độc, cảnh sát phân tích rằng mục tiêu thực sự của hung thủ là ông Tôn. Theo manh mối này, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra các mối quan hệ của ông Tôn.

Người trong thôn đánh giá khá tốt về ông Tôn, khen làm việc có trách nhiệm và không mất lòng ai. Sau khi loại bỏ nghi vấn giết người vì thù hằn, cảnh sát chuyển hướng bí mật điều tra xem ông Tôn có mâu thuẫn về quan hệ nam nữ dẫn đến giết người vì tình hay không.

Một người dân nói với cảnh sát rằng hơn 10 năm trước, ông Tôn từng ngoại tình với một phụ nữ có gia đình nên bị chồng người này hành hung trên đường. Hai nhà đưa nhau ra tòa, cuối cùng người chồng nọ phải trả tiền thuốc men cho ông Tôn mới kết thúc sự việc. Nhưng người đàn ông này đã cùng cả nhà rời khỏi thôn Long Tuyền hơn 10 năm trước, không có thời gian gây án. Manh mối lại bị đứt đoạn.

Khi cảnh sát hỏi thăm người thân và bạn bè ông Tôn một lần nữa, họ nhận được thông tin quan trọng do em trai nạn nhân cung cấp. Tôn Tứ, em trai thứ tư, có mối quan hệ thân thiết nhất với ông Tôn. Thấy anh qua đời đã mấy ngày mà cảnh sát chưa bắt được hung thủ, Tôn Tứ quyết định nói ra một bí mật mà ông Tôn từng không cho phép kể với bất cứ ai.

Tôn Tứ kể, trước đây sức khỏe anh trai rất tốt nhưng mấy năm nay đau ốm liên miên vì bị một người cùng thôn tên Khám Hồng Thành đánh trọng thương bốn lần. Nguyên nhân là ông Tôn bị phát hiện có mối quan hệ mờ ám với vợ của Thành.

Hóa ra sau vụ ngoại tình trước đó, ông Tôn không chừa mà tiếp tục gian díu với vợ Thành, bị đánh một trận khi chuyện vỡ lở. Để giữ thể diện, ông ta không dám nói với người nhà, mỗi lần bị đánh đều nói dối là trượt chân ngã. Một lần, trong nhà ông Tôn không có ai, Thành xông thẳng vào đánh ông ta. Đúng lúc đó, Tôn Tứ có việc đến tìm anh nên bắt gặp, vội hét lớn và vơ lấy nông cụ định đánh nhau với Thành. Sợ người trong thôn kéo đến, Thành lập tức bỏ đi.

Khi bị em chất vấn, ông Tôn mới tiết lộ chuyện ngoại tình với vợ Thành, dặn em không được nói với ai khác. Nhưng nay thấy anh trai và cháu dâu chết thảm, Tôn Tứ thấy cần phải báo chuyện này cho cảnh sát.

Theo điều tra, Thành 40 tuổi, từng là cán bộ thôn, sau khi từ chức thì đi nơi khác làm thuê, để người vợ họ Vương ở nhà. Hàng xóm láng giềng không ai biết gì về chuyện của ông Tôn và vợ Thành. Nhưng có người nói nhiều năm trước Thành từng theo ông Tôn học lái máy kéo, rất kính trọng.

Khi cảnh sát đến nhà hỏi riêng từng người về việc đánh ông Tôn, vợ chồng Thành đều trả lời giống hệt nhau. Thành nói ông Tôn quấy rối vợ nên muốn cho ông ta một bài học. Vương nói ông Tôn có ý muốn chiếm đoạt mình nên bảo chồng dạy dỗ một trận.

Cảnh sát điều tra hành tung gần đây của Thành, phát hiện anh ta vốn phải ra ngoài làm việc nhưng lại ở nhà vào ngày ông Tôn bị hại, có thời gian gây án rõ ràng.

Nhận thấy Thành rất thông minh và có tâm lý vững vàng, cảnh sát tìm điểm đột phá từ Vương. Sau nhiều lần đấu tranh tâm lý, Vương cuối cùng cũng tiết lộ chồng đã bí mật đến nhà họ Tôn cách đây không lâu.

Hôm đó trời còn chưa sáng, cô thấy Thành cầm một cái chai ra ngoài, đến sáng thì về, một lúc sau cô nghe người trong làng nói ông Tôn và con dâu bị đầu độc. Cô sợ hãi hỏi chồng thì anh ta chỉ nói nếu cảnh sát đến, phải nói theo lời anh ta bảo.

Cảnh sát lập tức bắt Thành. Sau khi biết vợ đã thú nhận, anh ta khai lẻn vào nhà họ Tôn nhân lúc trời chưa sáng, cho Tetramine pha loãng vào ấm đun nước. Lần đầu hạ độc, anh ta dùng một lượng thuốc rất nhỏ. Ông Tôn bị trúng độc phải nhập viện. Lần thứ hai, anh ta tăng liều lượng lên.

Tetramine có dược tính mạnh, chỉ cần 0,25 mg là có thể gây chết người. Nếu ấm nước Thành hạ độc bị cả gia đình họ Tôn uống thì đây sẽ là thảm án.

Khám Hồng Thành chỉ ân hận vì hại chết con dâu thứ hai của nhà họ Tôn. Ảnh: Toutiao

Trước cái chết của ông Tôn, Thành không hối hận, nhưng lại rơi nước mắt khi nhắc đến con dâu thứ hai của nhà họ Tôn.

"Tôi không ngờ cô ấy sẽ uống. Tôi không muốn liên lụy người vô tội, nhưng tôi rất hận ông ta. Tôi từng rất kính trọng nhưng ông ta lại làm ra chuyện như vậy với tôi. Khi đó tôi cảm thấy như trời sụp, cả đêm không ngủ được, tim nghẹn lại. Tôi thấy mình như mắc bệnh nan y, trước khi chết phải kéo theo ông ta mới cam lòng", Thành nói.

Thành khai đánh ông Tôn để trút nỗi hận trong lòng. Nhưng sau vài lần ăn đòn, ông Tôn không sợ nữa mà còn khiêu khích ngược lại, khiến Thành nổi ý định giết người.

Thành sau đó lĩnh án tử hình về tội Cố ý giết người.

Tuệ Anh (Theo Toutiao)