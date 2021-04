Kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu của An Gia

An Gia kỳ vọng doanh thu năm nay gấp đôi năm ngoái lên mức 3.600 tỷ, bằng chiến lược mở rộng quỹ đất và đẩy mạnh bàn giao sản phẩm.

Thâu tóm quỹ đất sạch, triển khai dự án thần tốc để sớm bàn giao sản phẩm là những cụm từ được lãnh đạo An Gia nhấn mạnh tại Đại hội cổ đông hôm 31/3. Đây cũng xem là cơ sở để lãnh đạo An Gia tự tin về mục tiêu doanh thu năm nay ở mức 3.600 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 500 tỷ đồng, tăng 21%. Kế hoạch này được đặt ra trong bối cảnh tình hình kinh tế được dự báo sẽ khó khăn trong thời gian dài, lãi suất biến động khó lường, quỹ đất để phát triển dự án ngày càng khan hiếm và nhiều bất lợi khác.

"Tuy nhiên, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng triển khai dự án nhanh, pháp lý minh bạch, tập trung vào trải nghiệm sống của khách hàng", đại diện tập đoàn này nói.

Tại đại hội cổ đông ngày 31/3, An Gia công bố mục tiêu doanh thu 3.600 tỷ đồng năm 2021. Ảnh: An Gia.

Để đạt mục tiêu này, An Gia lên kế hoạch hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao sản phẩm của các dự án đang kinh doanh là Sky89 (quận 7) và The Sóng (Vũng Tàu), ra mắt giỏ hàng mới ở các dự án Westgate (Bình Chánh), khu biệt lập The Standard (Bình Dương) và ra mắt dự án BD3 (Bình Dương).

Theo đại diện doanh nghiệp các dự án này đang nhận đánh giá cao về chất lượng, thiết kế và khả năng sinh lời nhờ tính tiên phong và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân cũng như giới chuyên gia.

Tiêu biểu, dự án The Standard (Tân Phước Khánh 10) có quy mô 6,9 ha, được An Gia định vị là khu biệt lập phong cách resort hàng đầu Bình Dương, hướng đến phục vụ nhu cầu an cư chất lượng cao của cư dân thành đạt tại Bình Dương cũng như những chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp tại địa phương này. Hay dự án Westgate nằm trong lõi trung tâm hành chính Bình Chánh, bao quanh là hệ thống tiện ích và hạ tầng giao thông hoàn thiện, cũng đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng và chuẩn mực sống mới của khu Tây Sài Gòn.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia khẳng định vẫn sẽ trung thành với phân khúc trung và cận cao cấp. Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, phân khúc này chiếm 50-60% lượng cầu của thị trường. Trong khi đó, Việt Nam đang trong thời kỳ "dân số vàng", lượng người muốn sở hữu bất động sản rất cao, lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa.

"Với quỹ đất sạch, cộng hưởng với thế mạnh thiết kế ra những sản phẩm chất lượng, tiện ích đủ đầy, chúng tôi tin rằng các dự án triển khai sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại những vị trí có tiềm năng tăng trưởng rất mạnh trong tương lai", ông Tín nói.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia. Ảnh: An Gia.

An Gia là một trong số doanh nghiệp địa ốc có cú lội ngược dòng về hoạt động kinh doanh, bất chấp ảnh hưởng dịch bệnh. Năm qua, thị trường địa ốc chững lại suốt hai quý đầu năm cộng hưởng với những rào cản chính sách chưa được tháo gỡ trước đó như cấp phép xâu dựng, siết tín dụng... hầu hết các doanh nghiệp địa ốc lâm vào thế thất thu. Song từ quý III và IV, khi hoạt động bán hàng được đẩy mạnh, bàn giao sản phẩm, chuyển nhượng dự án... triển khai cấp tập, không ít "ông lớn" bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận đột biến, giúp phần nào bù đắp cho 9 tháng khó khăn.

Đơn cử như Vinhomes, với doanh thu 70.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 27.839 tỷ đồng mức tăng trưởng lần lượt là 37% và 28%. Nam Long cũng có những quý đầu năm kinh doanh trầm lặng, song đến quý cuối, doanh thu đảo chiều tăng mạnh đạt mức 2.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng. Tương tự, Phát Đạt với 3.909 tỷ đồng doanh thu và 1.219 tỷ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 15% và 39% so với năm 2019.

9 tháng năm 2020, doanh thu An Gia ghi nhận 73 tỷ đồng. Ba tháng cuối cùng của năm 2020, doanh thu bất ngờ tăng tốc đạt mức 1.679 tỷ đồng, gấp 23 lần so với tổng 9 tháng trước đó, đẩy doanh thu cả năm lên 1.753 tỷ đồng. Việc cấp tập bàn giao căn hộ trong những tháng cuối năm giúp doanh nghiệp này có sự xoay chuyển về dòng tiền. Kết thúc năm tài chính, lãi sau thuế của An Gia gần 415 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Tổng tài sản cũng tăng gấp gần hai lần lên mức 9.753 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giữa bão Covid-19, doanh nghiệp này vẫn niêm yết 75 triệu cổ phiếu AGG lên HoSE vào ngày 9/1/2020. Thanh khoản trung bình trong quý IV/2020 đạt hơn một triệu cổ phiếu một ngày. Trước lo ngại việc Creed Group - cổ đông, đối tác chiến lược của An Gia thoái vốn, ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia khẳng định, các nhà đầu tư mới có thể hoang mang nhưng các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay quỹ đầu tư thì họ nhìn nhận đây là cơ hội. Thực tế sau 5 năm đồng hành cùng An Gia trong mọi dự án, lợi nhuận của Creed Group thu về cao gấp 5 lần.

"An Gia về đích thành công nhờ kiên trì bám đuổi định hướng chiến lược quản trị thận trọng, minh bạch trong mọi hoạt động, tập trung vào đối tượng khách hàng và phân khúc trọng tâm, nâng cao năng lực phát triển dự án", lãnh đạo An Gia nói.

Theo đó, tập đoàn này tích cực tìm kiếm, mở rộng quỹ đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. An Gia đã mua quỹ đất 3 ha tại Bình Dương với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm và trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30-50 ha quỹ đất thấp tầng. Doanh nghiệp đồng thời lần lượt ra mắt các dự án Westgate (Bình Chánh) và dự án The Standard (Bình Dương) là hai quỹ đất được mua trong quý III và quý IV/2019, bàn giao dự án River Panorama với quy mô hơn 1.000 căn hộ.

Lãnh đạo An Gia cho hay, điểm đặc trưng trong các dự án của doanh nghiệp này là vị trí tốt, thiết kế đẹp, giá trung cấp nhưng chất lượng tiệm cận cao cấp, cùng tiềm năng tăng giá luôn cao hơn 15-20% so với khu vực xung quanh.

"Do đó, các dự án như Westgate hay The Standard khi giới thiệu ra thị trường đều ghi nhận trên 90% khách hàng quan tâm. Con số này cao hơn mức bình quân của thị trường TP HCM trong quý III là 75%, theo ghi nhận từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam", vị này nói.

Khu biệt lập The Standard Bình Dương có quy mô vốn 1.200 tỷ đồng. Ảnh: An Gia.

Tương tự An Gia, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng kỳ vọng cao vào năm 2021, với Novaland kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai con số, Nam Long cũng ước tính ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ dự án biệt thự đang triển khai tại vùng ven, trong khi đó Phát Đạt đang trông đợi vào mảng bất động sản công nghiệp mới gia nhập.

Diễn biến khả quan của thị trường bất động sản cũng là cơ sở để An Gia cùng những doanh nghiệp bất động sản khác đặt kỳ vọng tươi sáng vào năm nay. Công ty Chứng khoán SSI nhận định xu hướng nhà ở năm 2021 sẽ cải thiện dần với các quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung và đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tích cực hơn. Quan trọng, nhu cầu mua nhà đất để ở, đầu tư của người dân đang cao nên thị trường nhiều khả năng sẽ hấp thu tốt.

Khánh Anh