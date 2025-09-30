Kế hoạch soán ghế Chủ tịch HĐTV để thâu tóm mỏ cát

Đà NẵngĐể chiếm quyền khai thác mỏ cát, Phạm Chiến Thắng tuyển nhiều người có tiền án, tiền sự vào mỏ làm việc và thuê giang hồ chém Chủ tịch HĐTV để ép từ chức.

Chiều tối 29/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) mức án 8 năm tù, Phan Văn Việt (40 tuổi) 7 năm, Trần Ngọc Anh (58 tuổi) 6 năm và Nguyễn Phi Hùng (38 tuổi) 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngọc Anh còn nhận thêm 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 18 năm.

Bốn bị cáo trong vụ án chém ông Nguyễn Đạt Hận (đã che mặt) để chiếm quyền khai thác mỏ cát. Ảnh: Hoa Nương

Tại tòa Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tài liệu điều tra cho thấy bị cáo là chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi gây thương tích và chiếm quyền điều hành doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam thành lập năm 2020, khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nay thuộc xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng). Ban đầu, Thắng nắm 30% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐTV. Sau khi giá cát giảm, tỷ lệ vốn của Thắng chỉ còn khoảng 7%.

Ngày 15/4/2021, ông Nguyễn Đạt Hận được bầu thay Thắng làm Chủ tịch HĐTV. Từ đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Đầu năm 2022, Thắng đưa nhiều người có tiền án, tiền sự như Nguyễn Phi Hùng, Trần Ngọc Anh, Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền vào mỏ làm việc. Nhóm này tự ý tăng thiết bị khai thác, chiếm lợi nhuận, công khai đe dọa thành viên góp vốn qua group Zalo của công ty. Ông Hận nhiều lần bị nhắn tin hăm dọa, theo dõi đời sống cá nhân.

Cuối năm 2022, khi ban lãnh đạo cân nhắc đóng mỏ vì bất ổn, ông Hận chỉ đạo đưa xe múc chặn cổng để ngừng khai thác, nhưng bản thân ông phải tránh mặt vì sợ trả thù. Mâu thuẫn từ đây chuyển hẳn sang đối đầu bạo lực.

Trong một cuộc họp HĐTV sai quy định, Nguyễn Phi Hùng trực tiếp đe dọa ông Hận.

Ngày 7/7/2023, Thắng cùng đồng phạm bàn kế hoạch tấn công. Nguyễn La Duy từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng, được bố trí nơi ở và phương tiện. Khi ông Hận đi bộ trên đường Phan Đăng Lưu, Duy cầm dao chém liên tiếp, khiến nạn nhân bị thương tật 50%.

Sau khi gây án, nhóm Duy tẩu thoát, tiếp tục đe dọa buộc ông Hận phải từ chức. Ngay sau đó, Thắng được bầu lại làm Chủ tịch HĐTV.

Tháng 11/2023, nhóm tổ chức cuộc "đấu thầu nội bộ" trái luật để hợp thức hóa quyền khai thác. Người thắng thầu bị đe dọa phải rút lui, và Trần Ngọc Anh trở thành người duy nhất trúng thầu. Khi nắm quyền, Thắng cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ lợi ích.

Ngày 27/2, công an khám xét nơi ở của Ngọc Anh, thu gần 40 gr ma túy tổng hợp cùng ôtô.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có tổ chức, với sự phân công vai trò chặt chẽ, kế hoạch chi tiết từ khâu tuyển người, sắp xếp chỗ ở, phương tiện đến bỏ trốn.

Ngọc Trường