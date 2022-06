Kế hoạch sát hại chủ biệt thự để trả thù

TP HCMĐể không lộ diện qua camera an ninh và đánh lạc hướng cảnh sát, Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, mang theo quần áo Grab để vào vai "người lạ" khi giết chủ biệt thự.

Việt, quê Hải Phòng, bị Công an quận Bình Tân bàn giao cho Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người, ngày 25/6.

Nghi can Phạm Ngọc Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Khai với Công an quận Bình Tân, Việt cho biết thuê nhà mở tiệm bán mỹ phẩm cách biệt thự của ông Vinh, 58 tuổi, trên đường 3A phường Bình Trị Đông B, khoảng vài trăm mét. Do bị ông này "coi thường" nên anh ta lên kế hoạch sát hại để trả thù.

Theo cơ quan điều tra, Việt biết ông Vinh thường dậy sớm tập thể dục, xung quanh vắng vẻ nên chọn thời điểm này ra tay. Để che giấu thân phận, tránh lộ diện qua camera an ninh và đánh lạc hướng cảnh sát, anh ta chuẩn bị áo khoác của Grab, quần dài, nón bảo hiểm màu trắng, đôi giày thể thao và con dao... cho hết vào balo.

Đêm hai hôm trước, Việt ngủ lại cửa hàng của mình. Sáng sớm 24/6, anh ta mặc quần áo ngắn, mang balô đến giấu trong bụi cây gần biệt thự của ông Vinh rồi đi tập thể dục như bình thường. Sau vài vòng chạy quanh công viên gần đó, Việt quay lại nơi giấu đồ, mặc quần dài, áo Grab dài tay, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang... tiếp cận căn biệt thự.

Hơn 6h, ông Vinh thức dậy mở cổng và tưới cây trong sân, Việt xông vào chửi mắng. Chủ biệt thự vừa nói "ai cho mày vào đây" lập tức bị Việt đâm nhiều nhát, gục tại chỗ. Nghe tiếng động, con trai ông Vinh chạy xuống chỉ nhìn thấy người mặc áo Grab vứt dao lại, bỏ chạy thoát thân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án Việt chạy ra ngoài bụi cây cởi nón, áo khoác, quần dài, giày thể thao... chỉ mặc quần áo như lúc đi tập thể dục rồi về tiệm mỹ phẩm của mình rửa tay chân dính máu nạn nhân.

Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: Hồ Đinh

Sợ để tang vật ở bụi cây gần nhà ông Vinh nhiều khả năng bị phát hiện, Việt thay quần áo khác đi bộ lại lấy để đem phi tang. Tuy nhiên, lúc này có rất nhiều cảnh sát ở nhà ông Vinh và xung quanh khu vực, anh ta sợ bị phát hiện nên quay về tiệm.

Một lúc sau Việt mặc thêm áo khoác dài tay, đi xe máy đến bụi cây giấu đồ, lấy mọi thứ nhét vào cốp xe, mang vứt xuống kênh nước tại quận Tân Phú.

Trích xuất camera an ninh tại khu vực, cảnh sát phát hiện Việt có nhân dạng giống hung thủ, xuất hiện nhiều lần và trong các trang phục khác nhau. Ngay trưa hôm qua, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM ập vào tiệm mỹ phẩm bắt giữ Việt.

Về mối thù với ông Vinh, nghi phạm cho biết thường gặp chủ biệt thự khi chạy thể dục buổi sáng. Gần đây, khi anh ta chạy ngang qua thì bị chủ nhà quét rác trúng người nhưng không xin lỗi, nên hai bên cự cãi. Sau lần đó, mỗi khi đi qua Việt bị chủ nhà nhìn "với ánh mắt coi thường".

Quốc Thắng