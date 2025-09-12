Kế hoạch Mỹ tiến của La Liga gặp trở ngại

Tây Ban NhaTrận Villarreal - Barca có thể không diễn ra tại sân Hark Rock, Mỹ như tính toán ban đầu của ban tổ chức La Liga.

Theo kế hoạch, trận Villarreal - Barca ngày 21/12 sẽ là trận La Liga đầu tiên diễn ra bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha, khi được tổ chức tại sân Hark Rock, Miami, Mỹ. Nhưng hôm 11/9, Ủy ban điều hành UEFA hoãn phê duyệt đề nghị của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về trận đấu này. UEFA muốn tổ chức một vòng tham vấn với tất cả các bên, gồm cả đại diện CĐV, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

"Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, và với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, UEFA có trách nhiệm xem xét tất cả các yếu tố", thông báo có đoạn.

Barca hòa Rayo Vallecano 1-1 ở vòng ba La Liga hôm 31/8. Ảnh: FCB

Giải Serie A cũng muốn đưa trận Inter Milan - Como tới Perth, Australia vào tháng 2/2026. Tuy nhiên, ý tưởng tổ chức trận này cũng như trận Villarreal - Barca vấp phải sự phản đối của hơn 400 nhóm CĐV.

"Chúng tôi hoan nghênh cam kết của UEFA về việc tổ chức tham vấn", Hội CĐV bóng đá châu Âu (FSE) cho hay. "Điều đó cho thấy sự tận tâm trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của bóng đá châu Âu".

Việc La Liga và Serie A thử nghiệm tổ chức trận đấu ở nước ngoài là để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Ngoại hạng Anh và Bundesliga chưa có đề xuất tương tự, với lý do được cho là lo nguy cơ bị phản đối.

Mỹ đang thành công với việc đưa một số trận đấu thuộc giải bóng rổ NBA ra nước ngoài. Tuy nhiên, cách làm tương tự với bóng đá châu Âu vẫn bị xem là không hợp lý. "Bóng đá châu Âu thuộc về các sân vận động, thành phố và cộng đồng của chúng ta", đại diện FSE nói thêm. "Thật quá đáng khi tổ chức một trận đấu quốc nội ở nước ngoài".

Bộ trưởng thể thao Tây Ban Nha, Pilar Alegria cũng phản đối tổ chức các trận La Liga ở nước ngoài. Thay vào đó, bà muốn thu hút thêm các giải đấu quốc tế đến với đất nước, như đang thành công với việc giúp Tây Ban Nha đăng cai World Cup 2030 cùng Bồ Đào Nha và Morocco.

"Chúng tôi có những thành phố tráng lệ, sân vận động lớn và người hâm mộ tuyệt vời. Do đó, tôi chắc chắn ủng hộ việc các giải đấu quốc gia được tổ chức tại Tây Ban Nha", bà Alegria nói thêm.

Thanh Quý (theo UEFA)