Kế hoạch miễn phí xe buýt của tân Thị trưởng New York gây hoài nghi

Tân Thị trưởng Zohran Mamdani đề xuất miễn phí toàn bộ vé xe buýt ở New York, nhưng ý tưởng vấp hoài nghi từ chính các đảng viên Dân chủ.

Zohran Mamdani, ứng viên đảng Dân chủ, tuần trước giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng New York với ba cam kết tranh cử gồm miễn phí vé xe buýt, miễn phí dịch vụ trông trẻ và ngừng tăng giá thuê nhà. Trong khi Mamdani có quyền tự mình thực thi cam kết thứ ba, hai cam kết đầu tiên cần có sự ủng hộ của nghị viện và chính quyền bang New York.

Tuy nhiên, Thống đốc bang New York Kathy Hochul, cũng thuộc đảng Dân chủ, cuối tuần trước bày tỏ hoài nghi về ý tưởng miễn phí cho toàn bộ người sử dụng dịch vụ xe buýt ở thành phố, mà cho rằng chỉ nên trợ giá cho những người có thu nhập thấp.

"Tôi hiện không thể đưa ra một kế hoạch làm giảm nguồn thu của hệ thống vốn phụ thuộc vào tiền vé xe buýt và tàu điện", Thống đốc Hochul, người kiểm soát Cơ quan Quản lý Giao thông Đô thị New York (MTA), nói. "Nhưng liệu chúng ta có thể tìm cách giảm giá vé cho những người khó khăn hơn không. Dĩ nhiên là có".

Dù vậy, bà Hochul vẫn khen ngợi ông Mamdani và bày tỏ mong muốn hợp tác với ông về các vấn đề như miễn phí dịch vụ trông trẻ cho mọi người.

Thị trưởng Thành phố New York Zohran Mamdani (trái) và Thống đốc bang New York Kathy Hochul tại sự kiện ở Puerto Rico, ngày 6/11. Ảnh: AP

Miễn phí xe buýt có thể khiến thành phố New York mất nguồn thu hơn 800 triệu USD mỗi năm. Thống đốc Hochul cho biết bà đang phải cân bằng giữa nhu cầu ngân sách cho các chương trình mới, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cắt giảm ngân sách liên bang cho các địa phương.

Janno Lieber, chủ tịch MTA, cũng bày tỏ lo ngại về chi phí để miễn phí xe buýt. Trong khi đó, John Samuelsen, lãnh đạo Công đoàn Công nhân Vận tải, đại diện cho các tài xế xe buýt, ủng hộ ý tưởng của ông Mamdani, cho rằng đề xuất này là xứng đáng với chi phí bỏ ra. Theo ông Samuelsen, thành phố có thể thí điểm miễn phí một số tuyến xe buýt.

Bên cạnh đó, bà Hochul và ông Mamdani cũng bất đồng quan điểm về việc tăng thuế thu nhập.

Ông Mamdani cũng cam kết giảm chi phí sinh hoạt bằng cách tăng thuế đối với các tập đoàn lớn, nhóm 1% người giàu nhất New York. Khi ông Mamdani và bà Hochul cùng xuất hiện trong sự kiện tuần trước, đám đông đã chào đón Thống đốc bằng cách hô khẩu hiệu "đánh thuế người giàu".

"Tôi là kiểu người mà khi càng bị thúc ép, tôi càng không muốn làm", Thống đốc New York đáp lại đám đông, sau đó nói với các phóng viên: "Tôi đến từ Buffalo. Tôi không chấp nhận những điều vô lý".

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, Hill)