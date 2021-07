Kế hoạch học tập, ôn thi đại học cho học sinh sinh năm 2004

Theo các giáo viên từ Hệ thống Giáo dục HOCMAI, học sinh nên xây dựng lộ trình học tập, chuẩn bị phương án giảm rủi ro, tăng khả năng đỗ đại học.

Tại chương trình "Nhìn lại hai kỳ thi Tốt nghiệp THPT giữa đại dịch", các thầy cô giáo đến từ Hệ thống Giáo dục HOCMAI khẳng định kế hoạch học tập thông minh có thể giúp các em thực hiện mục tiêu vào đại học, đặc biệt là học sinh sinh năm 2004. Đây là thế hệ học sinh có đến ba năm học trung học phổ thông trải qua trong đại dịch. Do đó, các em không nên chủ quan, nhận định hình thức học thay đổi, học trực tuyến phổ biến dẫn tới đề thi sẽ nhẹ nhàng.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, nhận định: "Đề thi dễ hay khó không mang lại lợi ích gì cho các em, quan trọng là các em sẽ đứng ở đâu, đạt bao nhiêu điểm để đậu vào trường mà các em mong muốn".

TS Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên môn Hóa tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, có cùng quan điểm, nhìn từ điểm chuẩn của năm 2020, các trường đại học hàng đầu có phổ điểm rất cao, một vài ngành lấy tới 29 - 30 điểm. Do đó, năng lực học tập là yếu tố quan trọng nhất. Học sinh từ trước đến nay đều học tập trong môi trường có tính kiểm soát. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, môi trường học tập thay đổi, các em tự do hơn, việc học do bản thân chủ động dẫn đến sự phân tách lớn giữa hai nhóm học sinh có năng lực tự học tốt và chưa tốt.

"Trong khi cuộc đua vào các trường đại học top đầu vẫn luôn rất "khốc liệt". Các trường vẫn sẽ chỉ tuyển một lượng chỉ tiêu nhất định buộc học sinh phải kiểm soát việc tự học của bản thân để có thể đạt được mục tiêu", thầy Nam chia sẻ.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên môn Hóa tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Ngoài ra, trong hai năm trở lại đây, các trường đại học top đầu đã chủ động đưa ra nhiều phương thức xét tuyển mới để chọn thí sinh: xét tuyển kết hợp học bạ, dựa trên điểm IELTS, SAT hoặc bài thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy,... Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh lựa chọn và xác định phương thức dự thi mong muốn hay chọn thêm một phương thức tuyển sinh để gia tăng khả năng đỗ vào nơi mong muốn hoặc trường top đầu.

Song, học sinh sinh năm 2004 cũng cần đặt việc xây dựng lộ trình và mục tiêu trong bối cảnh dịch bệnh để giảm thiểu tối đa những rủi ro.

Thầy Ngọc lưu ý, năm 2021 dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã hoãn kỳ thi riêng. Nếu dịch bệnh kéo dài đến năm 2022, có thể không tổ chức các kì thi này. "Do đó, học sinh cần chủ động cân nhắc nhiều phương án xét tuyển, xem xét toàn diện về năng lực, thế mạnh của bản thân, tránh tình trạng "đặt cược" vào một phương án".

Thầy Nguyễn Thành Nam cũng đưa ra lời khuyên. Trước và sau dịch bệnh, kế hoạch tuyển sinh của các trường đại học có rất nhiều thay đổi bất ngờ, vì vậy học sinh phải có phán đoán chính xác phương án học tập để hạ thấp rủi ro có thể xảy ra. Thầy đề xuất phương án dành cho học sinh sinh năm 2004 như sau: Các bạn vẫn cần lấy kỳ thi Tốt nghiệp THPT làm trung tâm, đề thi phủ rộng và kết quả của kỳ thi vẫn được đa số các trường đại học chọn làm căn cứ xét tuyển. Trong một năm học tới, các em nên dành thời gian 7 - 8 tháng (từ nay đến tháng 1 - 2/2022) để học và phủ toàn bộ kiến thức cơ bản một cách sâu và chắc nhất.

"Ở thời điểm cuối ((4 - 5 tháng trước kỳ thi), căn cứ vào tổ hợp, phương thức xét tuyển mong muốn để lựa chọn hoặc là tiếp tục ôn tập các dạng kiến thức vận dụng cao, luyện dạng bài khó hoặc điều chỉnh ôn tập theo bài thi riêng của các trường mà em đã lựa chọn".

Ngoài ra, các thầy cô tại HOCMAI cũng cho rằng, học sinh chuẩn bị lên lớp 12 cần có các mục tiêu cụ thể: Với lực học của mình, các em cần xác định khối thi, trường và từ đó, trên cơ sở mức điểm chuẩn (của các năm trước cũng như dự báo) để xác định mục tiêu điểm số cho từng môn và tổng thể.

Với lực học của mỗi môn trong tổ hợp, học sinh nên có mục tiêu điểm số và kế hoạch học tập để đạt điểm được điều đó bởi trong đề thi đã phân định rõ các dạng câu hỏi: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Học sinh không nên tập trung vào việc ôn luyện các phần kiến thức khó mà chủ quan với các câu hỏi nhận biết, thông hiểu. Đây là những phần kiến thức đạt chắc điểm số ở mức gần 8 điểm.

Cuối cùng, các thầy cô giáo cũng lưu ý học sinh sinh năm 2004 không nên dựa vào đề thi năm nay để thay đổi khối thi. Điểm chuẩn của trường đại học, đặc biệt là các trường top đầu đều không thể dự đoán trước, giữa mỗi khối thi lại có những mức ưu tiên khác nhau. Vì vậy, các bạn cần xác định rõ khối thi và căn cứ vào đó để xây dựng lộ trình học tập gồm các bước: học tốt nền tảng, ôn tập toàn diện, luyện tập các dạng bài và tối ưu hóa năng lực điểm số trong năm học lớp 12.

Thiên Minh

Ảnh: HOCMAI