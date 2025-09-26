Kế hoạch 'giả hiếp dâm' đẩy tình cũ vào tù

MỹKhi bị bắt vì gửi email dọa giết và thuê người cưỡng hiếp vợ mới của người tình cũ, Michelle Hadley ngỡ ngàng, liên tục kêu oan nhưng 'mọi bằng chứng đều chỉ về cô'.

Ngày 24/6/2016, cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 từ một phụ nữ ở thành phố Anaheim, California trình báo bị một người đàn ông tấn công trong gara với ý đồ cưỡng hiếp.

Nạn nhân là Angela Diaz, 30 tuổi, vợ của cảnh sát tư pháp tên Ian Diaz, trên cổ và ngực có nhiều vết đỏ, quần áo bị xé rách.

Vài tuần trước vụ tấn công, Angela đã nộp nhiều báo cáo lên cảnh sát về việc nhận được email đe dọa từ Michelle Hadley, hôn thê cũ của chồng. Cô cung cấp cho cảnh sát bản sao các email có nội dung đe dọa và hình ảnh rùng rợn, tất cả đều đến từ địa chỉ email của Michelle. Angela đệ đơn yêu cầu tòa ban lệnh cấm tiếp xúc chống lại Michelle và được chấp thuận.

Cùng thời gian đó, Angela trình báo có nhiều đàn ông lạ xuất hiện trước cửa nhà. Cô cáo buộc Michelle đăng quảng cáo dưới tên cô trên Craigslist - nền tảng trực tuyến dành cho quảng cáo, rao vặt - mời gọi đàn ông thực hiện "ảo tưởng cưỡng hiếp" (một loại ảo tưởng tình dục liên quan đến việc tưởng tượng hoặc giả vờ bị cưỡng hiếp) và cung cấp địa chỉ nhà cô. Angela cũng nhận được email từ nhiều đàn ông lạ.

Cảnh sát liên hệ với một số người phản hồi quảng cáo trên Craigslist. Họ thừa nhận tìm đến nhà Angela vì tin rằng được mời quan hệ tình dục theo kiểu bạo lực với cô.

Ian mô tả Michelle là "mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của họ", yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật "còng tay và nhốt cô ta trong phòng kín". Ian tức giận hỏi cảnh sát rằng: "Lúc nào thì cô ta sẽ bị bắt vì gửi thứ rác rưởi này và thuê những gã trên Craigslist cưỡng hiếp Angela?".

Vợ chồng Angela và Ian Diaz. Ảnh: Orange County District Attorney

Michelle bị bắt sau cuộc gọi 911 của Angela, dù cô khẳng định vô tội và chưa bao giờ gửi email cho Angela hay đăng quảng cáo trên Craigslist dưới tên Angela.

Angela nói với cảnh sát rằng những lời đe dọa đã dừng lại trong thời gian Michelle bị tạm giữ. Nhưng ngay sau khi Michelle được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD, Angela báo cáo rằng địa chỉ email của Michelle lại tiếp tục gửi thư đe dọa, kéo dài cho đến ngày 13/7, khi cô gọi cảnh sát vì thấy một người đàn ông lảng vảng bên ngoài căn hộ.

Cảnh sát phát hiện đó là một thanh niên 17 tuổi, khai có địa chỉ căn hộ của Angela qua bài quảng cáo trên Craigslist.

Michelle lại bị bắt vào ngày 14/7, bị buộc tội rình rập, đe dọa, âm mưu hiếp dâm, vi phạm lệnh cấm tiếp xúc và hơn chục tội hình sự nghiêm trọng khác. Tiền bảo lãnh được ấn định là 1 triệu USD. Nếu bị kết án về những tội danh này, cô sẽ phải chịu mức án tù chung thân.

Các công tố viên cho biết mọi bằng chứng họ có vào thời điểm đó đều chỉ về phía Michelle.

Ân oán tình cũ

Michelle Hadley gặp Ian Diaz vào tháng 8/2013, nhận lời cầu hôn vào tháng 12/2014. Sau khi đính hôn, cặp đôi chuyển đến căn chung cư mới mua ở Anaheim. Michelle trả tiền đặt cọc 14.400 USD, cả hai vay thế chấp 459.745 USD. Tuy nhiên, mối quan hệ xấu đi ngay sau đó, đến tháng 8/2015, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi.

Michelle thuê nhà nơi khác và bắt đầu học đại học, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trả một phần tiền thế chấp dù không sống ở đó nữa. Cô gửi email cho vị hôn phu cũ tranh cãi về các vấn đề tài chính liên quan đến căn hộ. Dù bị yêu cầu phải thế chấp căn hộ hoặc bán nó trong vòng 5 năm, Ian khăng khăng không rời đi.

Michelle Hadley. Ảnh: Buzzfeed

Tháng 1/2016, Ian quen tình mới là Angela Connell qua mạng, kết hôn một tháng sau và chung sống tại căn hộ ở Anaheim - nơi vẫn còn tên Ian và Michelle trên hợp đồng. Không lâu sau, Angela thông báo mang thai đôi.

Từ tháng 6/2016, Angela bắt đầu trình báo nhận được những email đe dọa đến từ một số địa chỉ ẩn danh, có cách viết tương đồng với bức email Michelle từng gửi cho Ian.

Angela khẳng định sự liên quan của Michelle qua tin nhắn: "Anh ấy bị ám ảnh bởi tôi, tôi là công chúa quý báu của anh ấy, còn cô chẳng là gì cả".

Vén màn bí mật

Sau khi Michelle bị bắt lần hai vào 14/7, cha mẹ cô liên hệ với luật sư tự điều tra vụ việc. Khi nghiên cứu các email đe dọa, họ nhận ra rằng một số email được gửi khi Michelle đang ở trên lớp học. Bên cạnh đó, địa chỉ IP của Michelle và cha mẹ cô đều không khớp với địa chỉ trong email.

Michelle, 29 tuổi, được thả tự do vào ngày 7/10/2016, sau 88 ngày ngồi tù.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát nghi ngờ Angela đã ngụy tạo bằng chứng để vu oan cho Michelle. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy Angela dàn dựng hiện trường vụ cưỡng hiếp trong gara, tự xé quần áo và tự tạo vết xước trên cơ thể.

Truy dấu kỹ thuật số, điều tra viên phát hiện các email đe dọa và quảng cáo "ảo tưởng cưỡng hiếp" đều bắt nguồn từ căn hộ ở Anaheim, điện thoại di động của Angela và nhà bố cô ta ở bang Arizona. Angela bị cáo buộc sử dụng phần mềm để làm cho các email trông như thể đến từ tài khoản của Michelle.

Nhận ra toàn bộ sự việc là một âm mưu, cảnh sát bắt Angela vào ngày 6/1/2017. Cô ta bị buộc tội với nhiều tội danh gồm gian lận, khai man, giả mạo, báo cáo về tội phạm sai sự thật.

Công tố viên cho biết Angela là "kẻ nói dối bệnh hoạn", giả vờ bị ung thư cổ tử cung, vờ mang thai, giả làm luật sư, làm giả giấy khám bệnh và mạo danh hai bạn gái cũ của chồng qua email.

Ngày 9/1/2017, ủy viên công tố quận Cam tổ chức họp báo minh oan cho Michelle và truy tố Angela.

"Đây thực sự là cơn ác mộng khủng khiếp đối với tôi. Có lẽ là trải nghiệm đau thương nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mừng là cuối cùng nó cũng đã kết thúc", Michelle nói khi đứng bên ngoài tòa án quận Cam.

Michelle Hadley (trái), đứng cạnh luật sư, xúc động rơi nước mắt sau khi được minh oan vào 9/1/2017. Ảnh: LA Times

Khi nhận ra cảnh sát có đủ bằng chứng để kết tội, Angela chấp nhận thỏa thuận nhận tội đối với tất cả cáo buộc chống lại mình. Nhờ đó, cô ta bị tuyên án 5 năm tù vào tháng 10/2017. Ian quyết định ly hôn trong khi Angela vẫn đang phải chịu án tù.

Michelle sau đó chia sẻ rằng 88 ngày ngồi tù sẽ ám ảnh cô suốt đời. Bị buộc tội oan khiến cô mất việc, mất danh tiếng và mất niềm tin vào lực lượng thực thi pháp luật.

Quyết tâm đấu tranh cho công lý, Michelle đệ đơn kiện Angela, Ian và chính quyền thành phố Anaheim vào cuối năm 2018 vì vội vàng buộc tội sai về một tội ác mà cô không hề phạm phải. Vụ kiện này được dàn xếp vào năm 2021, thành phố từ chối nhận trách nhiệm pháp lý nhưng đồng ý bồi thường cho Michelle 1.795.000 USD.

Cảnh sát mất thêm vài năm nữa mới phát hiện ra vai trò của Ian trong vụ án. Tháng 5/2021, Ian bị bắt vì các cáo buộc liên bang về tội rình rập qua mạng, âm mưu rình rập qua mạng và khai man.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2016, vợ chồng Ian tạo nhiều tài khoản trực tuyến dưới tên Michelle, dụ những người đàn ông đến nhà họ qua quảng cáo trên Craisglist để thực hiện "ảo tưởng cưỡng hiếp" với Angela. Họ dàn dựng "một hoặc nhiều vụ tấn công tình dục giả", sau đó báo cảnh sát rằng Michelle đã thuê những người này.

Cả Ian và Angela đều sử dụng VPN và tin nhắn được mã hóa để che đậy dấu vết.

Theo công tố viên, Ian đã lợi dụng chức vụ là cảnh sát tư pháp để thực hiện âm mưu phức tạp nhằm vu oan cho Michelle, mục đích là khiến cô từ bỏ căn chung cư mà họ đã mua chung.

Ian, 44 tuổi, bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội về mọi tội danh vào tháng 3/2023, nhận án 10 năm 1 tháng tù.

"Người ta thường nói đời thực còn kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết. Vụ án này càng chứng minh điều đó", công tố viên nhận xét và mô tả Michelle là "nạn nhân vô tội của một âm mưu thâm độc".

Tuệ Anh (theo NBC, CBS, Fox)