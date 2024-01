Kế hoạch cướp ngân hàng của hai thanh niên nợ nần

Quảng NamCùng cảnh nợ nần, Trần Đông Lập và Đặng Văn Được quen nhau qua mạng xã hội, lập kế hoạch đi gần 200 km để cướp ngân hàng Agribank song phải tháo chạy.

Trần Đông Lập, 34 tuổi, rời quê ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đến làm ăn ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc bế tắc vì nợ nần, qua mạng xã hội, Lập quen Đặng Văn Được, 25 tuổi, trú xã Phú Dương, TP Huế, cùng cảnh ngộ.

Trần Đông Lập. Ảnh: Công an Quảng Nam

Cả hai bàn kế hoạch đi cướp tài sản với mục tiêu đầu tiên là một ngân hàng ở Thừa Thiên Huế song đánh giá gây án ở đây dễ bị bắt nên từ bỏ. Lập và Được chuyển hướng đến ngân hàng ở huyện Duy Xuyên (cách huyện A Lưới gần 200 km), nơi Lập thông thuộc địa bàn.

Sau khi hẹn gặp nhau ở xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, Lập và Được ăn trộm một xe máy biển số 75 R1-0217 và đi theo đường Hồ Chí Minh đến huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam.

Tại đây, hai người trộm tiếp một chiếc xe máy hiệu Surius. Từ Tây Giang, mỗi người đi một xe máy về đồng bằng. Tối 18/1, chúng ngủ lại ở một nghĩa địa tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đặng Văn Được. Ảnh: Công an Quảng Nam

Sáng 19/1, hai người dùng xe Surius đã tháo biển số đi đến huyện Duy Xuyên, chiếc 75 R1-0217 bỏ lại. Mang theo súng giả, dao, túi xách, Lập và Được bịt khẩu trang bước vào Phòng giao dịch Khu Tây thuộc ngân hàng Agribank huyện Duy Xuyên, ở xã Duy Hòa.

Hai nghi phạm dùng súng giả, dao khống chế bảo vệ và đe dọa nhân viên để cướp tài sản. Khi đang cho tiền vào túi tiếng chuông báo động vang lên, cả hai hoảng sợ vứt lại túi tiền đang cướp dở, lao ra đường, phóng xe máy bỏ chạy về phía hướng cầu Giao Thủy, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Toàn bộ vụ cướp diễn ra gần một phút.

Đường trốn chạy gần 200 km

Gây án bất thành, Lập và Được quay lại nghĩa địa ngủ tối hôm trước, vứt xe máy Surius rồi lấy xe 75 R1-0217 về A Lưới lẩn trốn. Trên đường tẩu thoát, chúng tách nhau ra để tránh bị phát hiện.

Được chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14G), còn Lâm bắt xe khách theo quốc lộ 1A về xã Sơn Thủy, huyện A Lưới. Ảnh: Google Map

Được chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam về A Lưới, theo lộ trình lúc đi. Còn Lập bắt xe khách theo quốc lộ 1 ra Thừa Thiên Huế. Sau khi liên lạc với nhau, cả hai cùng thuê một nhà nghỉ tại xã Sơn Thủy.

Qua nghiệp vụ, thông tin người dân cung cấp và trích xuất camera trên các tuyến đường, nhà chức trách xác định nơi xuất phát của Lập và Được. Lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy chúng trộm ăn ở huyện Tây Giang, hướng di chuyển sau khi cướp ngân hàng.

Hai thanh niên cầm súng cướp ngân hàng Quảng Nam Diễn biến vụ cướp do Được và Lập thực hiện.

Công an Quảng Nam thông báo cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp truy bắt. Phối hợp vây bắt cùng Công an tỉnh Quảng Nam, công an các huyện tại Thừa Thiên Huế nhận lệnh rà soát tất cả nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tìm kẻ tình nghi. Hàng nghìn lượt xe khách trên tuyến quốc lộ 1A được cảnh sát giao thông dừng kiểm tra.

Trưa 20/1, Công an huyện A Lưới phát hiện hai nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Sơn Thủy. Không "đánh rắn đụng cỏ", Công an huyện A Lưới cử người theo dõi và lập tức báo cáo sự việc về Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu vực hai nghi phạm ẩn náu có nhiều đường ngang, địa hình nhiều đồi núi dễ tẩu thoát nên đơn vị huy động hàng chục chiến sĩ vây ráp bên ngoài với nhiệm vụ ngăn nghi phạm chạy vào rừng.

Trong lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động, trinh sát Công an Thừa Thiên Thuế gấp rút đi 70 km tới huyện A Lưới. Khoảng 12h ngày 20/1, các mũi trinh sát ập vào nhà nghỉ bắt hai nghi phạm, sau 26 giờ chúng gây án.

Được và Lập hiện bị điều tra hành vi Cướp tài sản.

Đắc Thành - Võ Thạnh