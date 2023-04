Kế hoạch cướp ngân hàng ở Đà Nẵng lấy hơn 640 triệu đồng

Lê Phú Cao khai cần tiền đi xuất khẩu lao động nên mua súng nhựa, roi điện, chuẩn bị kế hoạch cướp hơn 640 triệu đồng của chi nhánh VietinBank trong hơn một phút.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Phú Cao, 32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, để hoàn tất hồ sơ khởi tố về tội Cướp tài sản.

Cao tốt nghiệp đại học, giỏi công nghệ thông tin, từng đi làm cho công ty du học nhưng nghiện game và đã nghỉ việc. Cao khai gần đây muốn đi xuất khẩu lao động, không có tiền lo chi phí nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Lê Phú Cao khi bị cảnh sát bắt . Ảnh: Công an cung cấp

Trong tháng 4, Cao nhiều lần lảng vảng quanh khu vực Phòng giao dịch Vietinbank ở số 1 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu; khảo sát các tuyến phố xung quanh để tìm đường trốn chạy nhanh nhất sau khi gây án. Đây là khu vực đông người qua lại, ở trung tâm thành phố nên anh ta chọn ra tay lúc cuối giờ làm việc buổi sáng, khi vắng khách.

Cao mua một súng giả bằng nhựa và roi điện, một bộ áo chống nắng có mũ trùm đầu, làm biển số xe máy giả. Trưa 20/4, anh ta mượn xe máy Yamaha Grande của bạn gái, gắn biển số giả rồi đi tới ngân hàng.

Dữ liệu camera an ninh của phòng giao dịch Vietinbank cho thấy, 11h15 Cao xông vào dí súng và roi điện, hai lần ép bảo vệ đứng úp mặt vào tường. Một nữ nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi ghế ngồi, trong khi hai nữ nhân viên khác núp dưới bàn làm việc.

Cao rảo bước nhanh trong phòng giao dịch, vừa uy hiếp vừa vơ tiền, yêu cầu nhân viên đưa thêm rồi cho tất cả cho vào túi nylon. Hành vi cướp ngân hàng diễn ra hơn một phút.

Cao đã cướp hơn 640 triệu đồng tại ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Khi bỏ trốn, Cao tìm chỗ vắng vẻ trên đường Dương Lâm (quận Sơn Trà) phi tang áo chống nắng, khẩu súng nhựa, roi điện vào một bụi cây ven đường. Anh ta chạy xe máy vào trung tâm thương mại gần cầu quay sông Hàn, gửi ở đây.

Cao khai, để tạo chứng cứ ngoại phạm đã đón taxi đi từ trung tâm thương mại lên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đi lại hai vòng tại đây rồi mới quay về. Ngày 21/4, anh ta cắt tóc để thay đổi bề ngoài, thay quần áo, đến trung tâm thương mại lấy xe máy trả bạn gái.

Trong lúc này, Công an Đà Nẵng huy động toàn bộ nhân lực truy tìm thủ phạm cướp ngân hàng. Đơn vị phối hợp với Công an Quảng Nam và Thừa Thiên Huế rà soát hơn 3.000 xe máy có nhận dạng tương tự chiếc xe Cao dùng gây án; chốt chặn, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, nhất là vùng giáp ranh.

Tuy nhiên, biển số xe tên cướp gây án là của một chiếc đang ở tiệm cầm đồ. Dữ liệu camera cũng mất dấu Cao ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sau khi rời sân bay.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, cho biết lực lượng phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện tung tích của tên cướp vào sáng 21/4. Tối cùng ngày, Cao bị bắt khi vừa xuất hiện ở khu vực phòng trọ của bạn gái ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Nghi phạm khai đã tiêu xài, trả nợ hơn 50 triệu đồng, còn 590 triệu đồng giấu trên trần phòng trọ của mình.

Cao gắn biển số giả vào xe của bạn gái để đi cướp ngân hàng. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Sáng 24/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương, thưởng nóng Công an thành phố về thành tích phá án; cảm ơn sự phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Ông Quảng nói đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng với thủ đoạn manh động.

Ngọc Trường