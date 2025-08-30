Kế hoạch của ông Trump nhằm thay đổi hình ảnh Nhà Trắng

Ông Trump muốn để lại dấu ấn kiến trúc mà chưa tổng thống Mỹ nào từng làm qua kế hoạch cải tạo Nhà Trắng và chỉnh trang thủ đô Washington.

"Tôi giỏi xây dựng mọi thứ", Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông trùm bất động sản, hồi đầu tháng nói khi công bố dự án xây dựng phòng khiêu vũ khổng lồ trị giá 200 triệu USD tại Nhà Trắng.

Trước khi tham gia chính trị, ông Trump là tỷ phú bất động sản, xây dựng các khách sạn và sòng bạc lộng lẫy mang tên mình suốt nhiều thập kỷ. Nhiều người cho rằng nỗ lực chỉnh trang mà ông Trump đang thực hiện ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai có phong cách tương tự.

Vườn Hồng trước và sau khi được cải tạo ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Một số chi tiết trong Nhà Trắng giống với khu nghỉ dưỡng Mar a Lago của ông ở Florida, đặc biệt là Vườn Hồng mới được lát lại, bố trí thêm bàn ghế ngồi ngoài trời và ô dù màu vàng sọc trắng.

Ông công bố tầm nhìn vĩ đại cho toàn bộ thủ đô nước Mỹ ngày 28/8, khi ký sắc lệnh tuyên bố "kiến trúc cổ điển" là phong cách được ưu tiên cho tất cả các tòa nhà liên bang ở Washington, đồng thời yêu cầu các cơ quan phải thông báo cho ông về các kế hoạch xây dựng theo phong cách kiến trúc thô mộc (brutalist) hoặc kiến trúc giải tỏa kết cấu (deconstructivist).

Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên thực hiện cải tạo lớn tại Nhà Trắng trong suốt lịch sử 225 năm tồn tại của công trình này. Franklin Roosevelt đã giám sát việc xây dựng Phòng Bầu dục năm 1934, Harry Truman đã thực hiện cuộc đại tu lớn kết thúc vào năm 1951 và John F. Kennedy đã cho xây Vườn Hồng năm 1961.

Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng ca ngợi những thay đổi mà ông Trump thực hiện ở Nhà Trắng, công trình là "biểu tượng sống của nền dân chủ Mỹ, không ngừng phát triển trong khi vẫn tồn tại như một di tích quốc gia".

Chủ tịch hiệp hội Stewart McLaurin hồi tháng 6 nói rằng những lần cải tạo xuyên suốt lịch sử đều từng bị truyền thông và quốc hội chỉ trích về "chi phí, tính toàn vẹn lịch sử và thời gian".

"Tuy nhiên, nhiều sự thay đổi này đã trở thành một phần không thể thiếu của bản sắc Nhà Trắng. Thật khó để chúng ta nghĩ về Nhà Trắng ngày nay mà không có những sự phát triển và bổ sung này", ông bày tỏ.

Phòng khiêu vũ dự định xây dựng ở Cánh Đông. Ảnh: Nhà Trắng

Những thay đổi mà ông Trump thực hiện được đánh giá là sâu rộng nhất trong gần một thế kỷ. Ngay sau khi nhậm chức, ông bắt đầu trang hoàng tường trong Phòng Bầu dục bằng cách ốp viền vàng, trưng bày các món đồ trang trí mạ vàng trong căn phòng.

Sau đó, ông ra lệnh biến bãi cỏ nổi tiếng của Vườn Hồng thành một sân hiên để phụ nữ đi giày cao gót không bị lún gót xuống mặt cỏ. Ông tiếp tục cho lắp một hệ thống loa ở Vườn Hồng, thường xuyên phát nhạc từ danh sách các bài hát ưa thích của ông.

Ông Trump còn cho lắp hai cột cờ khổng lồ trên bãi cỏ Nhà Trắng và một chiếc gương khổng lồ ở cánh Tây, nơi ai cũng có thể nhìn thấy chính mình khi rời Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ tuyên bố đã tự bỏ tiền túi để thực hiện những thay đổi đó. Nhưng kế hoạch lớn hơn cần thêm nguồn lực từ bên ngoài. Nhà Trắng cho biết phòng khiêu vũ mới được lên kế hoạch xây dựng ở Cánh Đông vào cuối nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1/2029 sẽ được cấp vốn bởi chính Tổng thống "và các nhà tài trợ yêu nước".

Lính DCNG dọn lá ven hồ Tidal Basin ở thủ đô Washington sáng 26/8. Ảnh:WP

Trong khi đó, ông Trump hy vọng quốc hội sẽ đồng ý chi trả 2 tỷ USD cho kế hoạch lớn của ông nhằm làm đẹp Washington. Kế hoạch bao gồm cải tạo Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy, sửa chữa rào chắn đường bị hỏng và thảm mới đường nhựa.

Ông tuyên bố thủ đô sẽ không còn "sự man rợ, bẩn thỉu và cặn bã nữa", đồng thời điều động lực lượng an ninh tuần tra, bắt giữ hàng chục người trong những ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch làm đẹp thủ đô.

"Điều chúng tôi muốn làm là biến Washington thành thủ đô vĩ đại nhất, đẹp nhất và an toàn nhất thế giới. Mục tiêu này chắc chắn sẽ được thực hiện", ông phát biểu hồi giữa tháng 8.

Hồng Hạnh (Theo AFP/CBC)