Kế hoạch cài ma túy vào ôtô đồng nghiệp để trả thù

TP HCMPhan Hùng Quân, 32 tuổi, mâu thuẫn với đồng nghiệp tài xế công nghệ nên lừa hai cô gái giấu ma túy vào ôtô anh này, báo cảnh sát đến bắt.

Ngày 7/11, Quân và hai đồng phạm Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi), Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) bị Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) bắt về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau quá trình phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) làm rõ vụ tài xế công nghệ Lê Ngọc Thông bị nhóm này giấu ma túy vào ôtô để hãm hại.

Phan Hùng Quân (áo xám) cùng Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, hôm 16/10, cảnh sát nhận tin báo "có nghi can ma túy", kiểm tra chiếc taxi công nghệ do anh Thông lái, dừng trước tòa nhà Landmark 81. Bên trong hộp tì tay trên xe, lực lượng chức năng tìm thấy gói ma túy.

Tài xế Thông liên tục khẳng định không biết trên xe mình có ma túy, đưa ra nhiều bằng chứng. Từ những thông tin có được, gói ma túy có dấu hiệu cũ... cơ quan điều tra nhận định có thể anh này bị gài bẫy, lần theo bắt 3 người đã gây ra vụ việc.

Giấu ma tuý vào ôtô để vu khống

Khi được triệu tập, Quân lúc đầu không nhận tội. Tuy nhiên, cảnh sát đã đưa ra nhiều bằng chứng, cùng lời khai của Tuyết và Thanh, buộc anh ta phải thừa nhận.

Quân khai quen anh Thông từ năm 2022, cùng là tài xế taxi công nghệ. Trong công việc và giao tiếp hàng ngày, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Quân đem lòng thù hận.

Cuối tháng 2, sau khi chở cô gái từ khách sạn ở tỉnh Đồng Nai đến chung cư Diamond Riverside (quận 8 cũ), Quân phát hiện khách nữ để quên gói nylon có nhiều viên nén. Biết là ma túy nhưng tài xế này không báo cảnh sát mà âm thầm giữ lại, lên kế hoạch trả thù anh Thông.

Đầu tháng 3, Quân lén sử dụng ứng dụng định vị để theo dõi hành trình xe của anh Thông mỗi ngày. Hắn liên hệ hai người quen là Tuyết và Thanh (cùng ở tỉnh Lâm Đồng), bịa ra việc đang "phối hợp với anh em công an điều tra một đối tượng tên Thông, nghi sử dụng ma túy". Quân nhờ Tuyết, Thanh hỗ trợ để bỏ ma túy vào ôtô của Thông, mọi chi phí phát sinh mình sẽ lo.

Được Quân đưa xem "định vị xe của tội phạm", hướng dẫn cách giấu ma túy, 2 cô gái tưởng đang "phối hợp cùng công an" thật nên đồng ý.

Tối 26/3, sau khi đón Tuyết, Thanh từ Lâm Đồng xuống TP HCM, Quân chở họ đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh Thông thường đậu xe. Cả hai giả làm khách, ngồi ghế sau, trò chuyện với tài xế về ma túy để ghi âm.

Đi được một đoạn, Tuyết giả vờ làm đổ ly nước lên người, nhờ anh Thông tấp vào lề, đi ra ngoài đợi để mình thay áo. Tài xế tin lời đi ra khỏi xe, hai cô gái lén giấu ma túy vào hộp tì tay, dán băng keo và đóng nắp như Quân hướng dẫn.

Xong việc, Tuyết và Thanh yêu cầu tài xế chở đến gần Khu Công nghiệp Tân Bình rồi xuống xe. Sau đó, họ liên hệ báo công việc hoàn thành cho Quân, rồi đặt Grab về chỗ bạn.

Cảnh sát kiểm tra ma túy trong taxi công nghệ. Ảnh: Công an TP HCM

Từ tháng 4 đến tháng 9, Quân theo dõi xe của anh Thông, chờ cơ hội để hãm hại. Biết thời điểm này các đơn vị công an đang trong quá trình sáp nhập mô hình tổ chức, nên anh ta tạm thời chưa tố giác.

Ngày 16/10, qua định vị, xác định xe anh Thông đang đậu trước Landmark 81, Quân gọi đến đường dây nóng của công an, cung cấp vị trí và thông tin nơi giấu gói ma túy.

Quốc Thắng