Kế hoạch bỏ trốn bất thành của người cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

TP HCMLo sợ bị công an phát hiện, Huỳnh Long Nhu nhờ người chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, vé máy bay đi Qatar, nhưng chưa kịp xuất cảnh thì bị phát hiện.

Nhu, 32 tuổi, bị cáo buộc là người cầm đầu trong đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền USDT, ETH, Naga, mà VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố về các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc.

Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người chủ mưu của đường dây này, đã giới thiệu Nhu tham gia mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, người này cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý sau.

Cơ quan công tố xác định, Nhu tham gia giúp Mohit làm tổng đại lý từ đầu năm 2020, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/một tuần (tương đương 20.000 USD). Nhu thu lợi bất chính tổng cộng khoảng 53 tỷ đồng. Trước khi bị bắt ngày 8/11/2021, anh ta lo sợ bị công an phát hiện nên đã lên kế hoạch tẩu tán tài sản và trốn ra nước ngoài.

Cụ thể, Nhu đã chuyển một phần tiền ảo thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản: mua các căn hộ ở quận Tân Bình, Tân Phú; nhà, đất tại quận Tân Phú (43 tỷ đồng); hùn hơn 3 tỷ đồng với anh trai Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, góp 6,9 tỷ đồng) mua nhà đất ở quận Gò Vấp, cho em ruột Huỳnh Thị Tây Hạ đứng tên với mục đích đón mẹ từ Bình Thuận vào ở cùng.

Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân (bị can trong vụ án) làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay để trốn đi Qatar.

5 ngày trước khi bị bắt, Nhu còn chuyển cho anh trai 2 triệu USD để cất giữ.

Hiện, các tài sản này đã bị kê biên và phong tỏa.

Tuy nhiên, quá trình điều tra Nhu khai không dùng số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc để mua các tài sản trên mà là tiền cá nhân có được từ việc đầu tư tiền số. Về việc mua nhà tại Slovakia, Nhu khai từ năm 2017 chung sống như vợ chồng với bạn gái và có con chung nhưng sau đó phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cả hai không tìm được lý do chính đáng để chia tay nên Nhu muốn đi nước ngoài định cư chứ không phải bỏ trốn.

Mạng lưới 25.000 tài khoản sát phạt

Theo hồ sơ, khoảng năm 2016, Nhu bắt đầu tham gia đầu tư tiền ảo và quen biết Phạm Thị Mai Ngân. Đầu năm 2020, Nhu cùng Ngân gặp Bhatia Mohit, được giới thiệu mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc trực tuyến do ông ta thực hiện.

Mohit quản trị web Queenpro.com, liên kết cổng game của Evolution Gaming (có máy chủ đặt tại Thụy Điển) để đồng bộ dữ liệu tài khoản, lịch sử đặt cược và kết quả thắng thua, qua đó chi trả cho người chơi. Mohit thuê Nhu làm tổng đại lý phát triển hệ thống tại Việt Nam. Trang web này liên tục được đổi tên và cuối cùng là Swiftonline.live, hoạt động đến tháng 6/2021 thì bị Công an TP HCM triệt phá.

Nhiệm vụ của Nhu là quảng bá, xây dựng hệ thống và lôi kéo người tham gia bằng hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số qua game bài trực tuyến, cam kết lợi nhuận 1,5% mỗi ngày - tương đương 25%/tháng. Người chơi thua được hoàn tiền kèm lợi nhuận, còn giới thiệu thêm người mới sẽ hưởng hoa hồng từ Level 1 đến Level 7, cùng thưởng thêm 1-3% số tiền nạp.

Để mở rộng mạng lưới, Nhu cùng đồng phạm tổ chức các lớp đào tạo qua Zoom, hướng dẫn quản lý vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân, đào tạo nhóm trưởng và chuyên gia đọc lệnh. Nhóm này còn tổ chức nhiều sự kiện tại TP HCM, Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết... để quảng bá mô hình "làm giàu".

Người chơi muốn tham gia phải dùng tiền Việt mua USDT trên các sàn Remintano, Binance... hoặc mua trực tiếp từ người khác rồi chuyển vào ví điện tử của trang Swiftonline.live.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Huỳnh Long Bạch điều hành đường dây đánh bạc với cách thức tương tự qua trang web NagaClubs.com với hơn 5.500 tài khoản. Bạch thành lập Công ty Libra Tech giao cho đồng phạm đứng tên, sau đó tuyển các nhân viên phân công nhiệm vụ, giúp sức cho mình điều hành đường dây đánh bạc.

Khi bị lực lượng công an triệt phá, trên các ví điện tử của Bạch có lượng lớn tiền điện tử các loại, trong đó có 2 triệu USDT (tương đương 2 triệu USD) Nhu gửi nhờ cất giữ.

Số tiền Bạch thu lợi bất chính khoảng hơn 2,5 triệu USD. Bị can đã dùng tiền này để mua nhiều nhà đất ở quận Gò Vấp, nhờ em gái đứng tên 3 bất động sản. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản của Bạch ghi nhận số dư hơn 3 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số do Nhu và Bạch cầm đầu là đặc biệt lớn với khoảng 25.000 tài khoản. Số tiền người chơi dùng để đánh bạc lên đến 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất...

Nhu cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Tây Hạ, và 9 người khác bị truy tố về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Huỳnh Long Bạch cùng 20 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc.

Ngoài việc bị truy tố về các tội danh trên, nhà chức trách xác định Nhu, Bạch và đồng phạm còn có dấu hiệu phạm tội tương tự trong đường dây do Bhatia Mohit và một người là Nguyễn Thị Bích Quyền (còn gọi là Quyên, không rõ lai lịch) thực hiện và tội Rửa tiền. Ngày 21/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tách vụ án này cùng vật chứng có liên quan để tiếp tục làm rõ.

