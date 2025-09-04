Kẻ hiếp dâm bại lộ vì 'cuồng tập gym'

ScotlandJames Clacher cưỡng bức hai phụ nữ quen qua app hẹn hò, giả chết rồi trốn sang Tây Ban Nha, sau đó bị phát hiện vì thường xuyên lui tới phòng gym.

Ngày 3/9, James Clacher, 57 tuổi, bị Tòa án cấp cao ở thành phố Glasgow kết tội cưỡng hiếp hai phụ nữ sau hơn ba năm nỗ lực trốn tránh công lý.

James Clacher bỏ tại ôtô, để lại thư tuyệt mệnh rồi trốn vào rừng ở khu vực Argyll và Bute. Ảnh: Sky News/Lanarkshire Live

Trong phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc James cưỡng hiếp nạn nhân đầu tiên tại nhà cô vào ngày 24/8/2019. Nạn nhân khai đã kết nối với James qua Tinder, bị tấn công dã man chỉ 15 phút sau khi gặp hắn lần đầu.

Nạn nhân thứ hai quen biết James trên ứng dụng Bumble, bị cưỡng hiếp tại căn hộ của mình ở Glasgow vào ngày 4/9/2020 sau buổi hẹn hò.

James, vốn là chủ phòng gym, biến mất vào tháng 5/2022 khi đang đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn.

Hắn bỏ lại ôtô tại bãi đậu xe ở khu vực Argyll và Bute, để lại thư tuyệt mệnh nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Trong đó, hắn đổ lỗi cho nạn nhân đầu tiên, viết rằng "cô ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tôi chết hoặc vào tù".

Sau đó, James trốn trong một khu rừng hẻo lánh, sống sót bằng quả mọng và nước đọng. Sự biến mất của hắn làm dấy lên đồn đoán rằng hắn đã tự tử. Nhưng thực tế, James đang chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu được tính toán kỹ lưỡng sang Tây Ban Nha.

Lộ diện vì nỗi ám ảnh tập thể dục giữ dáng

Năm 2023, sau lời kêu gọi công chúng cung cấp thông tin, Cảnh sát Scotland nhận được một tin báo giúp xác định vị trí của James là thị trấn Nerja ở miền nam Tây Ban Nha. Đây là nơi hắn thường xuyên lui tới phòng gym Time Sport.

Cảnh sát chuyển giao manh mối cho chính quyền Tây Ban Nha để truy lùng James. Sáu tháng sau, James bị bắt khi đang tập yoga tại khu nghỉ dưỡng Costa del Sol, sau gần hai năm hắn giả chết.

James sử dụng bí danh "Johnny Wilson" và đang có quan hệ tình cảm với một phụ nữ địa phương. Hắn được thuê làm vườn tại một khu dân cư, kiếm thêm thu nhập bằng cách mở các lớp yoga trên bãi biển.

Nhà chức trách Tây Ban Nha tiết lộ rằng nỗi ám ảnh tập thể dục giữ dáng đã khiến James bại lộ tung tích.

Khoảnh khắc James Clacher bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang tập yoga trên bãi biển. Ảnh: Spanish Civil Guard

Khai với cảnh sát, James mô tả chi tiết cách giả chết, di chuyển xuống bờ biển phía đông Scotland, vượt biên sang Anh và trốn trong một chiếc xe tải để đến Pháp, từ đó đạp xe đến Tây Ban Nha. Anh ta kết bạn với một người đàn ông địa phương, được giúp tìm việc làm và chỗ ở, gia nhập phòng gym và cung cấp dịch vụ huấn luyện cá nhân.

James còn tiết lộ từng cân nhắc việc đóng một chiếc thuyền kayak để chèo qua biển sang Morocco.

Tuệ Anh (theo Mirror)