Kẻ hành hung bạn gái thừa nhận ghen tuông với Barron Trump

Công dân Nga 22 tuổi bị tòa án Anh kết tội hành hung bạn gái, sau khi thừa nhận ghen tuông về mối quan hệ của cô này với Barron Trump.

Matvei Rumiantsev, công dân Nga 22 tuổi, bị kết luận phạm tội hành hung gây thương tích bạn gái trong thời gian 17-18/1/2025 và tội cản trở công lý trong phiên xét xử tại Tòa án Snaresbrook Crown, phía đông London, ngày 28/1.

Tòa tuyên Rumiantsev không có tội với cáo buộc hiếp dâm và bóp cổ bạn gái.

Tuần trước, người bạn gái không được nêu danh tính xuất hiện tại tòa, khẳng định Rumiantsev nhiều lần hành hung, cưỡng hiếp mình và Barron đã "cứu mạng" cô.

Barron, 19 tuổi, đã gọi điện báo cảnh sát Anh vào rạng sáng 18/1/2025 khi chứng kiến bạn nữ bị đánh đập qua cuộc gọi Facetime. Trong email trả lời cảnh sát về vụ án, cậu cho hay quen người bạn nữ qua mạng xã hội và "nhìn thấy một người đàn ông cởi trần, tóc sẫm màu" cầm máy, vài giây sau thì thấy cô "khóc trong lúc bị đánh".

Barron Trump tại sự kiện ở Washington, ngày 20/1. Ảnh: AFP

Rumiantsev cho biết đã cãi nhau với bạn gái vào đêm đó. Anh ta thừa nhận "ghen tuông" với tình bạn của người phụ nữ với Barron, cho hay hai người từng tranh cãi về vấn đề này năm 2024.

"Tôi giải thích với cô ấy rằng tôi thấy buồn khi cô ấy tâm sự với Barron Trump", Rumiantsev nói. "Tôi không kiểm soát cô ấy, nhưng tôi đã cố nói cho cô ấy biết rằng nếu cô ấy không vui khi thấy tin nhắn của tôi với bạn gái từ 10 năm trước, thì có lẽ cô ấy sẽ hiểu cảm giác của tôi khi nhìn thấy cô ấy ngồi nhắn tin cho người khác vào giờ đó".

Anh ta phủ nhận khi công tố viên cáo buộc Rumiantsev trả lời cuộc gọi của Barron Trump vào tháng 1/2025 nhằm thể hiện "uy quyền" của mình với bạn gái. Rumiantsev cũng cho rằng người phụ nữ đang "thả thính" Barron.

Rumiantsev sẽ bị tuyên án vào ngày 27/3.

Hồng Hạnh (Theo CNN)