Người hành hạ vợ như thời trung cổ bị phạt hơn 9 năm tù

Hải DươngTrần Văn Luân bị phạt 9 năm 6 tháng tù do gây ra hơn 200 vết thương với người vợ mang bầu 7 tháng.

Ngày 21/8, TAND huyện Kim Thành tuyên Luân, 37 tuổi, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, phạm tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.

Theo cáo trạng, ngày 23/4/2021, Luân đăng ký kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Trần Văn Luân tại tòa. Ảnh: Xuân Hoa



Từ đầu năm 2022 đến 5/2023, do mâu thuẫn chi tiêu, sinh hoạt gia đình, Luân nhiều lần dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, dây thắt lưng, thanh gỗ đánh chị Giang. Luân còn trói chân, tay, dùng giẻ nhét vào miệng để vợ không thể phản kháng, kêu cứu.

Riêng ngày 1/5 và 10/5, khi chị Giao đang mang thai 7 tháng, Luân đã đánh, gây nên 61 vết bỏng da vùng mặt, ngực, lưng, tay..., gây thương tích 48%.

Khuya 10/5, với nhiều vết thương chằng chịt ở mặt, cơ thể, chị Giao lấy lý do vào TP HCM vay tiền cho Luân để trốn về nhà cha mẹ ruột ở tỉnh Kiên Giang,



Ngày 21/5, chị Giao đến Công an huyện Kim Thành tố cáo sự việc. Ngày 24/5, Luân bị Công an huyện Kim Thành khởi tố, tạm giam. Chị Giao đã nộp đơn ly hôn và được tòa án chấp nhận.

Lê Tân