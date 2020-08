Kẻ hành hạ bé gái ở Sài Gòn sắp hầu tòa

TP HCMHàn Quốc Việt, 37 tuổi, nhiều lần đánh, thậm chí châm thuốc lá vào bộ phận sinh dục của bé gái 6 tuổi (con riêng của người tình) gây thương tật 47%.

Việt sẽ bị TAND quận 12 đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 134 BLHS, khung hình phạt 5-10 năm tù, ngày 19/8.

Theo cáo trạng, Việt từng bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ về dân sự nên chưa được xóa án tích. Năm 2016, anh ta bị TAND quận 12 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trở về địa phương, Việt có tình cảm và sống với chị Dương (mẹ của bé Su) như vợ chồng tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Tháng 8/2019, bé gái 6 tuổi được ông ngoại đưa từ Trà Vinh lên Sài Gòn sống cùng mẹ.

Việt lúc bị cơ quan điều tra bắt. Ảnh: Quốc Thắng.

Thời gian sống chung, Su thường bị Việt đá, đấm, dùng khúc gỗ đánh bầm tím khắp người. Hắn còn ngắt nhéo, châm điếu thuốc đang hút vào bụng, nách, bộ phận sinh dục của bé gái.

Hai tháng sau, bé Su được một thanh niên không rõ lai lịch chở về Trà Vinh gửi lại cho ông ngoại. Phát hiện người cháu chi chít vết thương; môi, tai bị rách và chảy máu; má, ngực, tay, chân, bộ phận sinh dục có nhiều vết bầm tụ máu... ông ngoại đưa bé đến Công an phường Tân Hưng Thuận trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra Việt thừa nhận hành vi, song cho rằng một số vết thương là do cháu bé tự ngã; các thương tích tại nách, bộ phận sinh dục do bé Su đi chơi, ăn uống "bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào"... chứ không phải do anh ta. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có chứng cứ anh ta gây ra toàn bộ vết thương cho nạn nhân.

Trong đó, chị Dương khai những lần phát hiện các vết thương trên người còn đều biết do Việt gây ta. Anh ta đánh con chị ít nhất 7 lần với lý do "không nghe lời hoặc tè dầm ra nệm". "Mỗi lần tôi gặng hỏi, con bé chỉ nhìn Việt không nói gì", Dương khai. Nhân chứng sống gần nhà cho biết, thấy cháu bé có nhiều vết thương nên hỏi Việt và anh ta thừa nhận đã đánh cháu bé.

Giám định cho thấy bé Su bị thương tật 47%, riêng tại bộ phận sinh dục là 14%.

Cơ quan công tố xác định hành vi của Việt xâm hại nghiêm trọng sức khỏe của đứa trẻ không có khả năng tự vệ, đề nghị tòa xử lý nghiêm.

Hải Duyên