Kẻ hãm hại bé gái bị bắt sau 4 tháng bỏ trốn

Đồng ThápTriệu Văn An, 19 tuổi, quen bé gái 13 tuổi qua mạng xã hội, sau đó chở về nhà xâm hại rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/12, An ngụ xã Mỹ Hiệp bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Triệu Văn An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo hồ sơ, hai năm trước, An quen bé gái 13 tuổi cùng xã qua mạng xã hội. Lấy cớ đi chơi, anh ta chở nạn nhân về nhà người thân ở xã Thanh Mỹ ngủ lại qua đêm.

Tại đây, An đòi quan hệ tình dục nhưng bị bé gái cự tuyệt. Dù nạn nhân đòi về nhà, An không đồng ý, giữ lại và thực hiện hành vi xâm hại nhiều lần.

Gia đình sau đó phát hiện sự việc, đón con về và trình báo cảnh sát. Đầu tháng 5, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thời điểm này An không có mặt tại địa phương nên bị phát lệnh truy nã.

Hôm qua, trinh sát phát hiện nghi phạm xuất hiện tại nhà riêng ở xã Mỹ Hiệp nên phối hợp với công an xã khống chế, bắt giữ.

Phước Thanh