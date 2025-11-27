Kẻ hạ độc 4 người thân khai 'nhận tiền bảo hiểm' sau cái chết của chồng'

Đồng NaiNguyễn Thị Hồng Bích khai đã mua bảo hiểm cho chồng và con trai trước khi họ chết, thừa nhận hành vi đầu độc 2 người cháu bằng xyanua "là bất nhân".

Ngày 27/11, Bích - bị cáo duy nhất của vụ án Giết người và Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc từng gây rúng động cả nước, bị dẫn giải đến TAND tỉnh Đồng Nai. Tại phòng xét xử, bị cáo thi thoảng nhìn ra cửa sổ, gương mặt lộ vẻ căng thẳng khi trao đổi với luật sư bào chữa.

Vợ chồng anh trai và em gái của Bích là đại diện cho bị hại.

Khi VKS công bố cáo trạng về diễn biến tội ác, Bích bật khóc. Ngay sau lưng bị cáo, vợ chồng người anh và em gái lặng lẽ lau nước mắt.

Bích bị xác định đầu độc chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế và 3 cháu ruột trong thời gian dài nhưng không ai phát hiện và nghi ngờ. Hành vi của Bích thể hiện bản tính tàn độc, nhắm đến chính những người thân cùng sống chung trong gia đình khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Đối với cái chết của cha và con của Bích hồi năm 2023, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định cô ta dùng chất độc xyanua sát hại.

Được nhận tiền bảo hiểm sau cái chết của chồng và con trai

Trả lời thẩm vấn của tòa, Bích nói hành vi phạm tội đúng như cáo trạng, thừa nhận "việc làm của mình là bất nhân", động cơ đầu độc các cháu là do mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột. Nhưng đối với cái chết của chồng, Bích cho rằng ông này bị bệnh chứ không phải do xyanua bởi "10 tháng sau mới chết".

Bích khai, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc. Bị chồng nhiều lần bắt đi vay mượn tiền để trả nợ nên bị cáo "nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử". Khi mua chất độc, Bích nói "để rửa vàng" nên được bán. Nhưng khi mua xyanua về, Bích chưa tự tử.

Để làm rõ động cơ của Bích trong cái chết của chồng và con trai hồi năm 2023, chủ tọa hỏi: "Bị cáo có mua bảo hiểm cho hai người này không? Sau khi họ chết có nhận được tiền không?".

Bích khai, đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước. Khi chồng chết có nhận được 500 triệu đồng, người con chết do đột tử nên cũng nhận được tiền bảo hiểm.

Khi tòa đề cập "biểu hiện cái chết của cha và con trai có nhiều điểm giống nhau", Bích khẳng định: "Không phải do bị cáo đầu độc".

Chủ tọa đánh giá hành vi của bị cáo là "dã man, tàn độc, bất nhân, bất nghĩa, bất trung", đồng thời đặt câu hỏi liệu xã hội có thể chấp nhận hành vi này hay không?

Bích cúi đầu, nói nhỏ: "Sau khi con trai mất, tinh thần bị cáo rối loạn. Mỗi lần mâu thuẫn với chị dâu và em gái, lòng hận thù lại trỗi dậy nên bị cáo nảy sinh ý định giết các cháu để trả thù".

Nguyễn Thị Hồng Bích khóc khi cáo trạng miêu tả hành vi phạm tội của mình được đại diện VKS công bố. Ảnh: Phước Tuấn

'Liên tiếp có người chết cứ nghĩ là trùng tang'

Trình bày với tòa, anh trai và em gái bị cáo cho biết khi trong gia đình liên tiếp có người qua đời, mọi người nghĩ do "trùng tang" chứ không nghi ngờ động cơ của Bích.

Em gái bị cáo cho biết mâu thuẫn giữa hai chị em xuất phát từ việc biết mẹ cầm cố nhà để đưa tiền cho Bích trả nợ. Còn người anh, cũng là cha của hai bị hại, nói mâu thuẫn giữa Bích với anh chị em trong nhà chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không lớn đến mức dẫn đến hành vi như cáo buộc. "Cả hơn năm nay tôi cũng không hiểu lý do gì mà Bích lại hành động như vậy", ông nói.

Đại diện cho các nạn nhân, họ đề nghị tòa "áp dụng mức cao nhất".

Tại phần luận tội, đại diện VKS cho rằng Bích đã đầu độc chồng và các cháu, hậu quả làm 3 người tử vong, một người bị thương tật 23%. Trong số này có hai người dưới 16 tuổi và một người dưới 18 tuổi. Ở tội danh thứ hai, bị cáo một lần tàng trữ xyanua, 4 lần sử dụng và một lần vận chuyển. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên Bích mức án tử hình về tội Giết người; 15-17 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc; Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vợ chồng anh trai và em gái của Bích (bên phải) là đại diện cho bị hại. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế bán cơm cùng gia đình tại căn nhà mặt tiền ở xã Phước An. Do mâu thuẫn, Bích mua xyanua để tự tử nhưng sau đó lại đầu độc chồng. Ngày 5/1/2023, lợi dụng việc chồng thường uống thuốc đau dạ dày, Bích cho xyanua vào viên thuốc. Anh Thế sau đó nhiều lần nhập viện và tử vong tháng 10/2023.