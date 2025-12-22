Kẻ giết người, tạo hiện trường giả bị phạt án tử hình

TP HCMĐồng Xuân Quỳnh, 37 tuổi, bị phạt tử hình vì sát hại bà chủ nhà trong quá trình giám sát thi công, cướp tài sản rồi phóng hỏa hiện trường nhằm che giấu hành vi.

Ngày 22/12, Quỳnh (37 tuổi, quê Thái Nguyên) bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người, 12 năm về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Theo HĐXX, bị cáo vì động cơ chiếm đoạt tài sản đã ra tay sát hại nạn nhân một cách tàn nhẫn, phạm cùng lúc nhiều tội, nhân thân xấu nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 6/2020, Quỳnh vào TP HCM làm giám sát thi công nội thất cho một công ty. Từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2020, bị cáo được phân công giám sát thi công căn nhà của bà Nga, 66 tuổi, ở quận Phú Nhuận (cũ).

Trong quá trình làm việc, Quỳnh nắm được sinh hoạt của gia đình nạn nhân và biết họ vừa bán một căn nhà khác được 12 tỷ đồng, sau đó mua căn nhà đang ở với giá 8,5 tỷ đồng. Do nợ nần cờ bạc, Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trưa 27/10/2020, bị cáo đến nhà bà Nga với lý do kiểm tra lại hạng mục nội thất. Lợi dụng lúc bà này ở nhà một mình, Quỳnh đã từ phía sau dùng dây điện siết cổ nạn nhân bất tỉnh, rồi lục soát nhiều phòng trong nhà, lấy đi đồng hồ, nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ, máy tính và các tài sản khác.

Nhằm che giấu hành vi, Quỳnh tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ nạn nhân rồi phóng hỏa căn nhà, sau đó lấy xe máy của con gái gia chủ bỏ trốn. Bị cáo mang một phần tài sản đi bán, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng để trả nợ.

Khoảng 14h50 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà bốc cháy và báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ và có vết thương vùng cổ.

Tại tòa hôm nay, Quỳnh thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo chơi đánh bài qua mạng và bị thiếu nợ. Do bị chủ nợ đe dọa, gây sức ép nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Bình Nguyên