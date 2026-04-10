Kẻ giết người giả danh nạn nhân nhắn tin với gia đình

Trung QuốcSau khi sát hại bà Cao vì đòi quan hệ tình dục không thành, Triệu giấu xác rồi lấy điện thoại của nạn nhân để mạo danh trò chuyện với gia đình, tạo cảm giác vẫn còn sống.

Bà Cao sinh năm 1973, quanh năm sống ở quê nhà là vùng nông thôn thuộc thị trấn Tán Hoàng, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, chăm sóc mẹ chồng 80 tuổi bị liệt nửa người và làm việc đồng áng.

Chồng bà Cao đi làm thuê ở huyện lân cận, còn con trai duy nhất, Điền, làm việc ở Thạch Gia Trang. Hai bố con thường liên lạc với bà Cao mỗi tuần một lần, mỗi tháng về nhà một lần.

Dấu hiệu bất thường

Ngày 16/9/2025, Điền nhận được ảnh chụp chứng minh thư của mẹ qua tin nhắn WeChat, nhờ đóng bảo hiểm y tế trực tuyến. Do bận việc, Điền không thể thực hiện yêu cầu của mẹ ngay lập tức. Chập tối 19/9, Điền gọi điện thoại cho mẹ nhưng không ai nghe máy, nghĩ bà đang bận.

Nhưng vài ngày sau, khi cố gắng liên lạc với mẹ, Điền nhận ra có điều bất thường.

Mỗi lần anh chủ động nhắn tin, bà tỏ ra thiếu kiên nhẫn, trả lời nhát gừng: "Có chuyện gì?", "Sao thế?" và đều phải đợi rất lâu mới phản hồi. Bà Cao thường gửi tin nhắn thoại nhưng giờ lại chỉ gửi tin nhắn văn bản. Mỗi lần Điền gọi video hay gọi điện thoại, bà đều ngắt ngay lập tức và nhắn lại "không tiện nghe máy".

Ngày 2/10/2025, Điền gọi điện thoại cho mẹ. Cuộc gọi được kết nối trong giây lát, nhưng bà không nói gì và lại lập tức cúp máy. Ngày 4/10, nhận thấy điều bất ổn, Điền nhắn sẽ về thăm mẹ. Bà gửi cho anh một video quay cảnh bệnh viện, nói rằng bạn thân bị ốm cần bà chăm sóc vài ngày nên không có thời gian gặp anh.

"Lúc đó tôi nghĩ mẹ đang bị ai đó khống chế, có lẽ bà đã bị lừa vào một tổ chức kinh doanh đa cấp hoặc bị bắt cóc rồi", Điền nói.

Điền hỏi mẹ vài câu qua WeChat, nhưng câu trả lời của bà không khớp. Cùng ngày 4/10, Điền đến đồn cảnh sát địa phương trình báo vụ việc.

"Sau khi nắm rõ tình hình, cảnh sát đề nghị tôi trực tiếp đến đội điều tra hình sự để trình báo. Sau đó, đội hình sự lập tức triển khai điều tra, làm việc liên tục đến 3h sáng hôm sau", Điền kể.

Ngày 5/10, bố con Điền được cảnh sát thông báo bà Cao đã bị sát hại, nghi phạm họ Triệu (52 tuổi) đã bị bắt giữ. Thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy.

Điền cho biết mẹ đã bị sát hại ba ngày sau khi gửi ảnh chứng minh thư cho anh, người trò chuyện với anh trên WeChat kể từ đó chính là nghi phạm.

Gây án sau khi bị cự tuyệt quan hệ

Điền cho biết, sau khi bắt giữ Triệu, cảnh sát cho bố con anh xem ảnh và yêu cầu nhận dạng. "Cả hai bố con tôi đều không biết ông ta. Chúng tôi quanh năm làm việc xa nhà, chỉ có mẹ tôi ở nhà chăm sóc bà nội già yếu", Điền nói.

Sau đó, Điền được biết Triệu là thợ sửa nhà sống ở làng bên. Năm 2024, khi ngôi nhà ở quê của gia đình Điền cần sửa chữa, Triệu đến nhận lắp đặt điện nước. Triệu kết bạn với bà Cao trên ứng dụng WeChat vào lúc đó và thường xuyên nhắn tin.

Theo lời khai, tối 18/9/2025, Triệu rủ bà Cao đi ăn tối, lái xe đến đón. Ăn xong, hắn đưa bà Cao đến một ruộng lạc với lý do "gia đình tôi bội thu lạc nên muốn chia cho cô một ít". Sau khi dỡ lạc, hai người lên xe nghỉ ngơi đến quá nửa đêm.

Rạng sáng 19/9, Triệu lái xe chở bà Cao đến con đường vắng gần lò hỏa táng của huyện, sàm sỡ với ý đồ quan hệ tình dục nhưng bị cự tuyệt. Bà Cao tức giận mắng Triệu, nói sẽ gọi cảnh sát.

Vì sợ bại lộ, Triệu nảy ý định giết người. Khi định chôn xác, Triệu thấy bụng bà Cao vẫn phập phồng và còn hơi thở nên siết cổ lần thứ hai, quyết tâm giết người diệt khẩu.

Sau đó, hắn vứt xác bà Cao xuống rãnh cạn gần nghĩa trang, phủ cỏ lên trên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Điền chỉ vào bụi cỏ ở bãi đất hoang nơi thi thể bà Cao bị vùi lấp. Ảnh: Xiaoxiang

Sau khi gây án, Triệu bán đồ trang sức của nạn nhân được hơn 9.000 nhân dân tệ, dùng điện thoại di động của bà Cao để đăng ký vay tiền trực tuyến, thậm chí còn dùng tài khoản WeChat của bà để mạo danh trò chuyện với gia đình, che giấu việc bà đã bị hại.

Điền giải thích ông bà nội có ba con trai và một con gái. Ông nội anh đã qua đời nhiều năm trước, bà nội già yếu do các con dâu và con gái thay phiên chăm sóc theo tuần. Trước khi bị sát hại, bà Cao đã bàn giao việc chăm sóc mẹ cho chị dâu nên nhiều ngày sau không ai phát hiện bà mất tích. Trong thời gian đó, người chị dâu từng nhiều lần nhắn tin nhưng đều bị Triệu mạo danh bà Cao viện đủ lý do không gặp mặt.

Điền nói vô cùng hối hận vì đã không phát hiện tình hình sớm hơn và về nhà thăm mẹ.

Triệu không phải phạm tội lần đầu. Hắn từng bị tuyên án 1 năm tù treo và phạt 6.000 nhân dân tệ vì tội trộm cắp vào tháng 6/2003. Lần này, Triệu bị tạm giữ hình sự ngày 5/10/2025 vì tình nghi giết người, VKS phê chuẩn lệnh bắt Triệu vào ngày 16/10/2025.

Vụ án đã được Cục Công an thành phố Thạch Gia Trang điều tra hoàn tất và chuyển hồ sơ đến VKSND thành phố để truy tố Triệu về tội Cố ý giết người.

Điền cho biết gia đình không cần bất kỳ khoản bồi thường nào từ hung thủ, chỉ muốn hắn nhận trừng phạt nghiêm khắc.

Tuệ Anh (theo Xiaoxiang Morning News, Jimu News)