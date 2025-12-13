Kẻ giấu thi thể mẹ trong vườn bị phạt án chung thân

Gia LaiNguyễn Văn Tiến, 19 tuổi, bị phạt án chung thân sau một năm sát hại mẹ giấu xác trong vườn, gọi người đến mua đàn bò rồi lấy tiền đi chơi game.

Ngày 12/12, Tiến bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạm tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột là thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng người khác, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến trong phiên tòa hôm nay. Ảnh: Nhật Linh

Tại tòa, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai do nghiện game từ năm lớp 6. Hắn bỏ học năm lớp 10, hàng ngày chơi game, thỉnh thoảng phụ mẹ Lê Thị Vân chăn bò.

Theo cáo trạng, sáng 18/9, Tiến cùng mẹ đi phát cỏ vườn điều sau nhà ở thôn 6, xã Ia Le. Một lúc sau anh ta xin tiền mẹ đi chơi game nhưng bà không cho. Bị mẹ la mắng, Tiến tức giận dùng dao rựa sát hại.

Gây án xong, Tiến đào hố cạn ở vườn điều, chôn xác mẹ. Anh ta gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng, mua thẻ nạp game hết 5,5 triệu và mua điện thoại 17 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Một tuần sau, xác bà Vân được người dân phát hiện bị chôn vùi dưới đất. Tội ác của Tiến bại lộ.

Trần Hóa