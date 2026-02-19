Kẻ giật lắc vàng khiến nạn nhân bị xe cán tử vong

Cần ThơBùi Vĩnh An giật lắc tay của hai phụ nữ khiến họ ngã xuống đường, bị xe tải tông trúng.

Bùi Vĩnh An khi bị bắt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 19/2, An (29 tuổi, ở xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ để làm rõ hành vi cướp giật tài sản dẫn đến chết người.

Theo xác minh ban đầu, sáng 18/2, hai phụ nữ 35 và 50 tuổi chở nhau trên xe máy chạy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Vị Thanh và bị Bùi Vĩnh An, 29 tuổi, chạy xe máy từ phía sau lên áp sát giật bộ lắc bằng vàng trên tay người cầm lái. Cú giật mạnh khiến hai nạn nhân ngã qua phần đường chiều ngược lại.

Cùng lúc, một chiếc xe tải biển số Cần Thơ chạy hướng ngược lại đã không xử lý kịp nên cán trúng khiến người này tử vong tại chỗ. Nạn nhân ngồi sau bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

An bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau vài giờ gây án.

An Bình