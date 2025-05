Kẻ giả gái, chích điện 2 người ở Phú Quốc bị bắt

Kiên GiangSau một ngày lẩn trốn, Hòa bị công an bắt giữ ở bìa rừng thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ; thừa nhận chích điện hai người do ghen tuông.

Ngày 12/5, thượng tá Trương Sa My, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết công an bắt giữ Hòa khuya hôm qua.

Hòa bị công an bắt giữ khuya 11/5. Ảnh: CACC

Hòa khai đã chích điện chị Thúy, 31 tuổi, đang cùng bạn trai tên Quang, 29 tuổi, bán hàng trước sân bóng đá thuộc phường Dương Đông, chiều 10/5.

Ngoài ra, người này còn dùng dao tấn công chị Thuý và chỉ rời đi khi thấy nhiều thanh niên trong sân bóng chạy ra hỗ trợ nạn nhân.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định.

Người đàn ông chích điện hai người ở Phú Quốc bị bắt Hòa tấn công người phụ nữ tại sân bóng thuộc phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Video: Người dân cung cấp

Hòa thuê nhà trọ ở Phú Quốc, khai trước đó có qua lại với chị Thuý, bị chia tay nên ghen tức, tìm cách trả thù. Để ngụy trang, Hòa dùng tóc giả, mặc quần áo phụ nữ, để các nạn nhân không nhận ra.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Hoà.

Ngọc Tài