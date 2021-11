Kẻ giả danh cục phó công an bị phạt 18 năm tù

Hậu GiangDiệp Ngọc Hà, 48 tuổi, bị tuyên phạt 18 năm tù vì mạo nhận cục phó của Bộ Công an, lừa chiếm đoạt 6,8 tỷ đồng.

Ngày 30/11, Hà (trú TP HCM) bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc hoàn trả toàn bộ tiền chiếm đoạt cho 7 bị hại.

Bị cáo Diệp Ngọc Hà tại phiên toà ngày 30/11. Ảnh: An Bình

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Hà mặc quân phục hàm đại tá công an, mang bảng tên Cục phó đi ôtô đến Công an huyện Châu Thành A để "ghé thăm đơn vị". Qua xác minh, Công an huyện Châu Thành A phát hiện Hà là cảnh sát "dỏm".

Làm việc với cơ quan công an, Hà khai từ năm 2014 đã giả công an để lừa nhiều người. Khi anh ta khoe là chủ đầu tư một dự án biệt thự ở huyện Nhà Bè (TP HCM) và quen nhiều lãnh đạo trong và ngoài ngành công an, nhiều người tin tưởng đã giao tiền nhờ mua đất. Hà còn nhận lo thủ tục thuê đất, mở xưởng dược, xin biên chế vào ngành công an, chuyển công tác...

Quá trình điều tra xác định, Hà lừa 7 người ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP Cần Thơ và TP HCM, chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng.

An Bình