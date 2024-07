Kế dùng 20 danh tính giả để thao túng vợ chồng triệu phú

AnhLuke D'Wit tạo ra 'mạng lưới' danh tính giả bao quanh Stephen và Carol Baxter để thao túng họ, thay đổi di chúc của cặp đôi trước khi sát hại.

Ngày 9/4/2023, ông bà Baxter được con gái Ellie phát hiện ngồi gục trên ghế bành trong ngôi nhà biệt lập ở thị trấn ven biển West Mersea, hạt Essex.

Bà Carol, 64 tuổi, và ông Stephen, 61 tuổi, là những triệu phú tự thân, điều hành công ty tên Cazsplash kinh doanh thảm nhà tắm với thiết kế của chính bà Carol. Ông Stephen còn làm việc cho công ty bất động sản xuyên quốc gia trị giá hàng tỷ bảng Anh Jones Lang LaSalle.

Cặp đôi kết hôn năm 2000 và có hai con. Bà Carol có hai con riêng từ hai cuộc hôn nhân trước.

Sau khi thi thể hai vợ chồng được phát hiện, cái chết của họ được coi là bất ngờ nhưng không đáng ngờ. Các điều tra viên xem xét khả năng rò rỉ khí carbon monoxide.

Hơn hai tháng sau, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cặp vợ chồng bị đầu độc bằng fentanyl. Fentanyl là chất giảm đau thuộc nhóm opioid, mạnh gấp 100 lần morphine.

Ellie ban đầu bị bắt vì tình nghi giết người. Cô được loại khỏi danh sách nghi phạm sau khi bản di chúc mới, được viết một ngày sau khi cặp đôi qua đời, và những gói fentanyl rỗng được phát hiện trong nhà hai nạn nhân.

Bản di chúc chỉ định một người bạn thân của ông bà Baxter là "giám đốc và có quyền kiểm soát" đối với công ty của họ. Người này được mô tả giống như "con nuôi" của cặp đôi, đó là Luke D'Wit, 34 tuổi.

Stephen Baxter và vợ Carol. Ảnh: Essex Police

Luke gặp vợ chồng Baxter lần đầu tiên vào năm 2014, sau khi cặp đôi đăng quảng cáo cần trợ giúp về công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Anh ta nhận được công việc bằng cách khai man có bằng thạc sĩ khoa học máy tính của Đại học East Anglia.

Sau khi trở thành nhà tư vấn xây dựng trang web cho ông bà Baxter, Luke kết bạn với họ rồi đến nhà họ hàng ngày. Ellie cho biết bố mẹ cô cảm thấy Luke kỳ lạ, nhưng tội nghiệp anh ta cô đơn sau cái chết của bố nên vẫn chào đón niềm nở.

Luke tuyên bố mình là "bạn thân nhất" của bà Carol, miêu tả bản thân là một người bạn hơi kỳ lạ, lập dị nhưng vô hại. Anh ta sống cùng mẹ, tỏ ra ít quan tâm đến sự nghiệp hay các mối quan hệ, thích chơi trò chơi điện tử.

Khi thi thể ông bà Baxter được tìm thấy, Luke được Ellie gọi đến nhà. Đoạn video từ bodycam của cảnh sát cho thấy anh ta nói: "Thật không may cho Carol, cô không biết bà ấy đã uống gì... đôi khi bà ấy quên và có thể uống thuốc sáu hoặc bảy lần. Bà ấy không hay biết".

Dữ liệu camera giám sát ở chuông cửa cho thấy Luke rời khỏi nhà của cặp vợ chồng lúc 19h55 ngày 7/4/2023. Anh ta trở thành người cuối cùng nhìn thấy họ còn sống.

Luật sư Christopher Andrews cho biết vợ chồng Baxter viết di chúc vào tháng 9/2021, và chưa bao giờ liên hệ để cập nhật di chúc trước khi họ qua đời. Di chúc ban đầu nêu rõ rằng tiền của họ sẽ được để lại cho bốn con.

Bản di chúc giả được tạo trên điện thoại của Luke "không được coi là một tài liệu pháp lý", theo luật sư Andrews. Ông nói thêm: "Có vẻ như người soạn thảo tài liệu này không biết gì về quy trình".

Luke bị bắt vào ngày 6/7/2023. Cảnh sát phát hiện anh ta có gói miếng dán fentanyl cả chưa mở và đã mở trong ba lô. Anh ta cũng bị phát hiện có một số đinh ghim kim loại bên cạnh vỏ viên nang.

Bà Carol từng được đưa vào bệnh viện sau khi phàn nàn về cơn đau dữ dội. Kết quả chụp X-quang cho thấy một số đinh ghim giống hệt nhau trong dạ dày của bà. Các thám tử tin rằng bà đã bị Luke bí mật cho ăn đinh giấu trong viên nang.

Luke D'Wit nói chuyện với cảnh sát bên ngoài nhà của ông bà Baxter. Ảnh: Telegraph

Trong quá trình xét xử kéo dài 5 tuần, Luke được xác định đã dành nhiều tháng "tra tấn, chuốc thuốc" và thao túng cặp vợ chồng trước khi cho họ dùng một liều fentanyl gây tử vong. Khi họ nằm hấp hối, anh ta theo dõi quá trình từ xa bằng camera lắp đặt trong nhà.

Trong nhiều tháng trước khi sát hại vợ chồng Baxter, Luke tạo ra một mạng lưới phức tạp gồm 20 danh tính giả, dùng để thao túng cặp đôi và tách họ khỏi người thân.

Luke đã giới thiệu bà Carol với "bác sĩ Andrea Bowden", khẳng định đây là chuyên gia đến từ Mỹ, có thể tư vấn cho bà cách kiểm soát bệnh viêm tuyến giáp.

Anh ta cũng tạo ra các bí danh giả cho những bệnh nhân tưởng tượng, bao gồm "Cheryl", một phụ nữ tuyên bố mắc bệnh tương tự về tuyến giáp mà bà Carol từng trò chuyện.

Một danh tính khác, "Linda", khuyến khích bà Carol thực hiện các biện pháp khắc phục do "bác sĩ Andrea" đưa ra. Một tin nhắn từ "Linda" có nội dung: "Hãy làm những gì Andrea nói nếu không bạn sẽ gặp những vấn đề khác".

Làm chứng trước tòa, bác sĩ nội tiết Naveed Younis mô tả các phương pháp điều trị của "bác sĩ Andrea" là "hoàn toàn nhảm nhí".

Bà Carol từng nói với "bác sĩ Andrea" rằng Luke là người chế tạo tất cả các loại thuốc của bà. Ông Stephen cũng trao đổi tin nhắn với "bác sĩ Andrea", phàn nàn Luke không bao giờ để họ yên. Trong một tin nhắn, ông nói: "Anh ta ở mãi trong nhà mà không nhận ra đã đến lúc thích hợp để rời đi. Có những ngày, Carol nghĩ Luke đang theo dõi bà ấy. Bà ấy có chút phiền chán anh ta rồi".

Luke, đóng giả bác sĩ, trả lời: "Tôi biết lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ là một chàng trai đáng yêu".

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Luke đã đầu độc bà Carol ít nhất 18 tháng trước khi bà qua đời.

Tại tòa, khi bị thẩm vấn, Luke khẳng định vô tội nhưng thừa nhận đã tạo các danh tính giả. Anh ta nói rằng làm như vậy chỉ để giúp đỡ cặp đôi, tự nhận mình là một "thành viên trung thực, hữu ích và tốt bụng trong cộng đồng".

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Luke là một kẻ giết người lạnh lùng và có tính toán, nỗ lực hết sức để che đậy dấu vết.

Luke bị kết tội giết Carol và Stephen Baxter tại Tòa án Chelmsford Crown vào ngày 20/3.

Phát biểu sau phán quyết, con trai của cặp vợ chồng, Harry Baxter, nói: "Tất cả chúng tôi đều là búp bê trong ngôi nhà búp bê của anh ta, là nạn nhân bị anh ta thao túng".

Harry cho biết Luke rất thích thú khi chơi xấu ông bà Baxter và tỏ ra hài lòng với tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm của bà Carol. "Tôi cảm thấy rất buồn khi xem lại những video mẹ hành động kỳ lạ và nhìn thấy anh ta ở phía sau cười khúc khích khi chính anh ta là người gây ra nỗi đau này", Harry nói.

Ellie chia sẻ: "Mẹ tôi đã mất tự do, ý chí và khả năng hoạt động hai năm trước khi bị sát hại vì căn bệnh của bà. Một căn bệnh không ai có thể giúp đỡ hoặc hiểu được vì nó do Luke D'Wit ngụy tạo ra. Mẹ cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng, và tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm bà an ủi".

Ngày 22/3, Luke bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 37 năm.

Tuệ Anh (Theo Telegraph)