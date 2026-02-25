Kẻ đòi giật súng của công an ra đầu thú

Đà NẵngSau 16 tháng lẩn trốn vì đánh người, đòi giật súng và tông xe vào cảnh sát, Đỗ Thanh Tùng ra đầu thú.

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã vận động Đỗ Thanh Tùng, 39 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, ra đầu thú theo quyết định truy nã về các tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, rạng sáng 3/7/2024, tại quán nhậu Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (khi đó thuộc phường Bình Thuận, quận Hải Châu), anh Khang - quản lý quán, đến bàn mời bia nhóm khách thì bị Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào trán, gây vết thương dài khoảng 5 cm, phải khâu 10 mũi.

Đỗ Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Khi Công an phường Bình Thuận có mặt, mời những người liên quan về làm việc, Tùng cùng nhóm đi cùng không chấp hành mà chửi bới, thách thức.

Nhà chức trách xác định, trong lúc lực lượng chức năng yêu cầu làm việc, Tùng đã dùng tay đánh và giật khẩu súng của một cán bộ công an nhưng không thành. Nguyễn Văn Năm lao vào xô đẩy, dùng chân đạp cán bộ đang thi hành nhiệm vụ và tìm cách giật súng.

Cùng lúc, Phạm Tấn Thành điều khiển xe máy chở Tùng bỏ chạy. Khi bị chặn lại, Thành lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi tăng ga tẩu thoát. Dù công an nổ súng chỉ thiên cảnh báo, nhóm này vẫn tiếp tục chống đối.

Tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tùng, Năm và Thành. Năm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Thành 4 năm tù. Riêng Tùng bỏ trốn nên ngày 17/10/2024 bị ra quyết định truy nã.

Sau thời gian lẩn trốn, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục tiếp nhận, xử lý theo quy định.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Ngọc Trường