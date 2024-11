Kế độc thủ tiêu tình địch của người đàn bà yêu đơn phương

MỹSi mê luật sư nổi tiếng Bill McArthur, Mary Orsini vừa tìm cách theo đuổi vừa bí mật thuê người giết vợ Bill để mở đường cho mối quan hệ lãng mạn trong tưởng tượng.

Ngày 2/7/1982, luật sư nổi tiếng Bill McArthur gọi cho cảnh sát thành phố Little Rock, bang Arkansas để báo cáo vợ bị sát hại tại nhà. Gần thi thể của Alice McArthur là một giỏ hoa đính kèm lời nhắn "Chúc một ngày tốt lành".

Alice đang chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ cuối tuần cùng chồng và một số cặp đôi khác. Hàng xóm nhìn thấy cô mở cửa cho người giao hoa vào khoảng 16h ngày 2/7. Cảnh sát suy đoán kẻ này chính là nghi phạm bắn Alice.

Trong thời gian án mạng xảy ra, Bill đang có cuộc hẹn với khách hàng tên Mary Orsini tại văn phòng. Sau khi xác định rằng Mary không còn việc gì để thảo luận, Bill rời đi vào khoảng 16h40, về đến nhà lúc 17h. Bill và một người hàng xóm tìm thấy Alice trên sàn ở tầng trên, đã chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu.

Bill khai ngày 21/5/1982, sáu tuần trước án mạng, Alice bị trầy xước khi một quả bom ống dưới gầm xe của cô phát nổ, may mắn là nó không được kích nổ hoàn toàn. Cảnh sát khi đó tin rằng Bill là mục tiêu vì không nghĩ một bà nội trợ như Alice có thù oán gì để bị mưu sát.

Khi không có nhiều manh mối, cảnh sát tập trung sự chú ý vào Bill. Anh ta bị bắt vì nghi giết vợ nhưng chưa bao giờ bị truy tố vì không đủ bằng chứng.

Khi cuộc điều tra bị đình trệ, một người gọi cho cảnh sát báo tin sát thủ tên Larry McClendon là kẻ đã bóp cò giết Alice. Trong khi đó, dấu vân tay thu được từ đáy giỏ hoa tại hiện trường vụ án lại thuộc về tên trộm cắp vặt Eugene Hall.

Sau khi bị bắt, Eugene thú nhận và khai ra đồng phạm là bạn tù Larry McClendon đã nổ súng, nhưng cho biết họ được một phụ nữ tên Mary Orsini thuê với giá 25.000 USD. Anh ta cho biết sau vụ đánh bom xe thất bại, họ nghĩ ra cách đóng giả người giao hoa để vào nhà của Alice và gây án.

Mary Orsini. Ảnh: Oxygen

Mary Orsini, 34 tuổi, chính là khách hàng hẹn gặp Bill vào ngày Alice bị giết. Cô ta từng được Bill giúp bào chữa trong nghi án giết chồng.

Trước đó, ngày 12/3/1981, Mary gọi 911 báo cáo rằng chồng cô đang chảy máu trên giường. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy Ron Orsini nằm úp mặt, bị bắn vào đỉnh đầu, đã tử vong.

Cảnh sát không tìm thấy hung khí, không có dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp, và không có nhân chứng nào. Tuy nhiên, họ nhận thấy một số điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của Mary.

Mary kết hôn với Ron năm 1976 sau khi trải qua hai đời chồng và có một con gái riêng. Cô khẳng định mình và Ron rất gắn bó.

Theo lời khai của Mary, người chồng 38 tuổi đi ngủ một mình vào đêm hôm trước, trong khi cô ngủ trong phòng con gái đang ốm. Mary kể chi tiết việc hai mẹ con thức dậy, đi ăn sáng, sau đó đưa con đến trường, đến hiệu thuốc và mua sắm vài món đồ trước khi về nhà. Lúc này, cô mới mở cửa phòng ngủ chính và phát hiện thi thể Ron. Dù hai phòng ngủ có chung tường, Mary nói không nghe thấy gì vào đêm hôm trước, con gái cô cũng vậy.

Theo các thám tử, việc không nghe thấy một vụ nổ súng ở gần như vậy là rất khó xảy ra.

Cảnh sát cũng phát hiện những vấn đề tài chính Mary đang gặp phải mà chồng cô dường như không hề hay biết. Khi sự nghi ngờ ngày càng gia tăng, Mary mời Bill McArthur - một trong những luật sư hình sự giỏi nhất bang - bào chữa cho mình trước đại bồi thẩm đoàn.

Nhờ sự bào chữa của Bill và việc thiếu bằng chứng trực tiếp, đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố Mary về tội giết Ron, tháng 7/1981.

Sau khi thoát tội, Mary bắt đầu dành nhiều thời gian tại văn phòng luật của Bill, tổ chức tiệc sâm panh ở đó nhân dịp sinh nhật Bill và tỏ ra thân thiết với hai vợ chồng luật sư.

Giữa cuộc điều tra cái chết của Alice, thám tử tư Fred Myers tiết lộ với cảnh sát rằng Mary từng yêu cầu anh ta giúp "kiểm tra các hoạt động" của chồng từ tháng 11/1980. Cô cáo buộc Ron tham gia mua bán và vận chuyển ma túy, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều này.

Qua điều tra, Fred phát hiện Mary lén lấy tiền trả nợ thế chấp nhà của chồng và đã bị lộ. Thám tử chia sẻ với cảnh sát động cơ sát hại Ron: "Mary sẽ mất tất cả nếu họ ly hôn. Họ không còn tiền nhưng có bảo hiểm nhân thọ".

Fred cũng cung cấp mối liên hệ giữa Mary và Bill. Chính Fred đã giới thiệu Bill làm luật sư cho Mary khi cô đang bị điều tra giết chồng. Sau vụ việc, Mary say mê Bill, mơ ước có được Bill và sau đó sẽ có tất cả sức ảnh hưởng, sự giàu có cũng như mọi thứ khác của vị luật sư nổi tiếng. Tuy nhiên, Bill không đáp lại vì yêu vợ.

Bill McArthur. Ảnh: Aymag

Dù đã có động cơ và lời khai của hai kẻ giết thuê, cảnh sát vẫn cần bằng chứng chống lại Mary về tội giết Alice. Kiểm tra tình hình tài chính của Mary, họ nhận ra ngay trước khi xảy ra án mạng, cô ta đã bán căn nhà của mẹ và chuyển số tiền 25.000 USD vào tài khoản của chính mình - số tiền chính xác mà Larry và Eugene tuyên bố nhận được từ Mary cho vụ giết người.

Tháng 9/1982, bồi thẩm đoàn kết tội Mary giết người và tuyên án tù chung thân không được ân xá.

Larry bị kết án 20 năm tù và được ân xá vào năm 2004. Eugene nhận án chung thân không ân xá, chết trong tù vào năm 2019.

Năm 1983, Mary bị kết tội giết chồng nhưng Tòa án tối cao Arkansas đã hủy bỏ bản án vào tháng 6/1985.

Trước khi chết trong tù vì một cơn đau tim vào ngày 11/8/2003 ở tuổi 55, Mary thú tội với cảnh sát trên giường bệnh. Mary thừa nhận đã bắn chết Ron, sau hơn hai thập kỷ chối tội. Không dừng lại ở đó, Mary còn thú nhận đã âm mưu sát hại Alice để người vợ không thể cản trở mối quan hệ lãng mạn mà cô ta đang theo đuổi với Bill.

Gia đình Bill mô tả Mary là một phụ nữ loạn trí gây tội ác vì nỗi ám ảnh với vị luật sư được cô ta "tôn thờ".

Vụ án này là chủ đề của cuốn sách Murder in Little Rock (hay Bouquet for Murder), bộ phim A Seduction in Travis County (1991), Little Rock: The Politics of Murder (1998).

Tuệ Anh (Theo Oxygen)