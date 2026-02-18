Kẻ điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia về đầu thú

Quảng NinhNguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền 256 tỷ đồng vừa từ Campuchia về nước đầu thú sau gần nửa năm trốn truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiến bị xác định là người cầm đầu, hoạt động tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp quy mô lớn. Hồi tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 26/1, sau quá trình được cơ quan chức năng và gia đình vận động, Tiến chủ động trở về Việt Nam.

Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 16/1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra căn nhà số 885 đường Đặng Châu Tuệ (phường Quang Hanh), phát hiện 10 người đang nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra, từ nước ngoài, Tiến chỉ đạo Nguyễn Đức Linh (43 tuổi, trú TP Cẩm Phả) thuê nhà và tập hợp 7 thanh niên khác ăn ở, sinh hoạt tập trung. Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Hàng ngày, nhóm liên tục quét sinh trắc học để nhận dòng tiền lừa đảo, sau đó phân tán, chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tổ chức này hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò rõ ràng từ người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc đến người trực tiếp quét sinh trắc học.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới 256 tỷ đồng, trực tiếp chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Về phương thức lừa đảo, nhóm của Tiến gọi điện mạo danh cán bộ công an, thông báo người dân liên quan vụ án nghiêm trọng rồi thao túng tâm lý, ép chuyển tiền vào các tài khoản đã chuẩn bị sẵn.

Theo công an, dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn sập bẫy do hoang mang khi bị giả danh lực lượng chức năng đe dọa, cùng với hạn chế về nhận thức pháp luật.

Lê Tân