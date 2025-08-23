Kẻ đào tẩu sa lưới vì vứt mẩu thuốc lá ra đường

Hàn QuốcBắt quả tang một người đàn ông xả rác bừa bãi, cảnh sát phát hiện ông ta là kẻ bị truy nã gần 5 năm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 17,7 tỷ won.

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết đơn vị tuần tra cơ động đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 60 tuổi, gần ga Sillim ở quận Gwanak.

Theo cảnh sát, vào khoảng 11h30 ngày 20/8, đội tuần tra thấy người đàn ông vội vã bỏ chạy sau khi vứt một đầu lọc thuốc lá. Tại Seoul, người vứt đầu lọc thuốc lá trên đường phố sẽ bị phạt 50.000 won (38 USD).

Khi bị cảnh sát chặn lại, người đàn ông van nài "làm ơn cho tôi đi một lần này thôi" và cố gắng vẫy taxi. Nghi ngờ hành vi của ông ta, cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Ông ta từ chối, liên tục nói "làm ơn cho tôi đi, tôi sẽ đưa tiền", đồng thời giả vờ gọi điện thoại để đánh lạc hướng và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người đàn ông mặc áo trắng bị bắt giữ gần ga Sillim ở quận Gwanak, Seoul vào ngày 20/8, sau khi bị phát hiện vứt đầu mẩu thuốc lá bừa bãi. Ảnh: Seoul Metropolitan Police Agency

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát phát hiện ông ta là kẻ đào tẩu bị truy nã, lệnh bắt giữ được ban hành năm 2020 với 10 tội danh, bao gồm gian lận và hành hung.

Các điều tra viên cho biết người đàn ông này đã lừa khoảng 1.300 người với số tiền 17,7 tỷ won (13 triệu USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử từ năm 2018 đến 2019, trước khi lẩn trốn vào năm 2020. Hiện ông ta đã được chuyển giao cho Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, đơn vị đang chỉ đạo cuộc điều tra.

Sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã khiến các chính phủ trên khắp thế giới lo ngại.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, các nền tảng tiền điện tử đã mất 2,2 tỷ USD do trộm cắp vào năm 2024, trong khi những kẻ phạm pháp nhận được khoảng 40,9 tỷ USD tiền điện tử.

Năm ngoái, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hơn 200 người vì cáo buộc đánh cắp 240 triệu USD trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được cho là lớn nhất nước này.

Tuệ Anh (theo Hankook Ilbo, BBC)