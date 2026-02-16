Kề dao cướp dây chuyền của người phụ nữ ngày cận Tết

Tây NinhHuỳnh Thanh Khiết, 35 tuổi, vào phòng trọ kề dao cướp dây chuyền của người phụ nữ ở trọ sáng 28 tết.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Khiết để điều tra hành vi Cướp tài sản. Tang vật thu hồi gồm sợi dây chuyền 2,3 chỉ trị giá hơn 18 triệu đồng cùng xe máy.

Huỳnh Thanh Khiết thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Sáng hôm qua, bà Hồng (55 tuổi, quê Cà Mau, trọ tại xã Cần Giuộc) đang ở trong phòng thì bị Khiết xông vào phòng dùng dao kề vào cổ đe dọa. Bà không dám kháng cự, bị Khiết giật sợi dây chuyền đeo trên cổ rồi lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân cho biết đã dành dụm mua sợi dây chuyền trang sức hồi cuối tháng 9 năm ngoái tại TP HCM.

Camera ghi lại cảnh Khiết bỏ chạy. Ảnh: Camera an ninh

Cảnh sát trích xuất camera an ninh, bắt giữ Khiết sau một ngày gây án.

Nam An