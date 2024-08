Kẻ đâm gục đại úy công an bị tuyên án tử hình

Hà TĩnhTrần Trọng Gia Bảo bị tuyên tử hình vì cầm kéo đâm thượng úy Trần Trung Hiếu tử vong, sau khi bị phát hiện mua bán chất trái phép ma túy.

Bản án ngày 30/8 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Bảo, 27 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xác định hành vi của Bảo là đặc biệt nguy hiểm, cố tình tước đoạt tính mạng người khác, cần tuyên bản án nghiêm khắc nhất để phòng ngừa chung. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 740 triệu đồng.

Tại tòa, Bảo nói hối hận, mong được hưởng khoan hồng để về chuộc lại lỗi lầm.

Bị cáo Bảo (hàng đầu) tại tòa, sáng 30/8. Ảnh: Đức Hùng

Liên quan vụ án, ba bị cáo Trần Quang Anh, 23 tuổi, bị phạt 10 năm tù; Phạm Thành Trung, 21 tuổi, lĩnh 7 năm; Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, án 3 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Bảo nghiện ma túy, được Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đưa vào diện theo dõi, quản lý. Khoảng 15h ngày 13/112023, phát hiện Bảo và Mạnh đang có hành vi mua bán thuốc lá có chứa ma túy tại đền Chợ Củi, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, đã thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên di tích đến hỗ trợ.

Thượng úy Hiếu sau đó áp sát, yêu cầu Bảo và Mạnh giao nộp tang vật. Nhà chức trách cáo buộc, Bảo đến quầy bán hoa quả gần đó lấy chiếc kéo dài hơn 20 cm giấu sau lưng, quay lại đâm vào ngực trái anh Hiếu. Khi anh Hiếu ngã, Bảo vẫn tiếp tục tấn công.

Anh Hiếu hy sinh sau 4 ngày do các vết thương quá nặng.

Bị cáo Quang Anh tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Từ lời khai của Bảo và Mạnh, Công an Hà Tĩnh đã bắt Quang Anh và Trung.

Nhà chức trách cáo buộc, Quang Anh nhiều lần đặt mua ma túy của người lạ, sau đó chia ra từng túi nhỏ hoặc đóng thành các điếu thuốc lá để bán cho Hiếu cùng một số đối tác ở huyện Nghi Xuân. Mạnh và Trung là những "chân rết" của Quang Anh, có nhiệm vụ đi giao "hàng" và tìm đầu mối để bán ma túy.

Sau khi hy sinh, anh Hiếu được Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy. Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Hôm 4/6, chị Hà Thị Cẩm Tú, vợ anh Hiếu, được tuyển vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.

Đức Hùng