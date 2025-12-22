Kẻ đâm dao ở Đài Loan lên kế hoạch tấn công từ hơn một năm trước

Kẻ đâm chết 3 người ở ga tàu điện ngầm Đài Bắc, bắt đầu mua găng tay chiến thuật, bom khói từ tháng 4/2024.

Trương Văn (Chang Wen), 27 tuổi, hôm 19/12 ném bom khói và dùng dao đâm loạn xạ người dân bên trong ga tàu điện ngầm Đài Bắc, khiến ba người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong quá trình bị cảnh sát truy đuổi, nghi phạm nhảy xuống từ một tòa nhà gần hiện trường và tử vong.

Vung dao tấn công ngẫu nhiên tại Đài Loan Vụ đâm dao tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc hôm 19/12. Video: CNA

Sở Cảnh sát Đài Bắc ngày 21/12 cho hay Trương Văn đã lên kế hoạch tấn công tỉ mỉ từ hơn một năm trước, bắt đầu mua găng tay chiến thuật, mặt nạ phòng độc, khiên bảo vệ và cồn công nghiệp từ tháng 4/2024.

Tới giữa tháng 1 năm nay, với lý do chuẩn bị cho trò chơi sinh tồn airsoft, Trương Văn đặt mua trực tuyến 24 quả bom khói với giá hơn 63 USD một quả.

Bắt đầu từ tháng 11, Trương Văn mua bình xăng, bình ga mini, bật lửa khò và cồn methyl, những thứ mà anh ta dùng để chế tạo bom xăng. Khi đặt mua những món đồ này, nghi phạm sử dụng tên giả là Trương Phong Nghiêm, cho thấy anh ta đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho vụ tấn công từ lâu, theo Sở Cảnh sát Đài Bắc.

Giới chức cho biết Trương Văn đã ném 17 quả bom khói tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc hôm 19/12, ba quả trên đường Nam Kinh Tây, còn 4 quả bị cháy rụi trong chiếc túi anh ta mang theo.

Trương Văn sau đó dùng dao đâm những người gặp trên đường, rồi trèo lên mái của trung tâm thương mại cao 6 tầng và nhảy xuống. Cảnh sát xác định nghi phạm chết tại hiện trường.

Nghi phạm Trương Văn cầm dao đi lại trên đường phố Đài Bắc ngày 19/12. Ảnh: Innews

Cảnh sát Đài Bắc đang điều tra nguồn tiền của nghi phạm, cũng như nội dung trong chiếc máy tính xách tay đã bị cháy và cảnh quay từ camera an ninh để điều tra động cơ gây án, nhưng loại trừ khả năng đây là hành vi khủng bố.

Trong iPad của Trương Văn, cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm "các vụ giết người bừa bãi", trong đó có vụ đâm dao trên tàu điện ngầm Đài Bắc hồi năm 2014 khiến 4 người chết.

Trương Văn từng tham gia lực lượng vũ trang nhưng đã bị buộc xuất ngũ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Anh ta cũng đang bị truy nã vì không chấp hành lệnh tham gia huấn luyện quân sự dự bị.

Theo quy định của Đài Loan, quân nhân đã xuất ngũ phải trải qua 7-14 ngày huấn luyện dự bị trong vòng 8 năm kể từ khi rời quân ngũ. Việc không trình diện tham gia bị coi là hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Hồng Hạnh (Theo Focus Taiwan)