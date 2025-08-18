Kẻ đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong bị phạt án tử hình

TP HCMDương Hữu Trí bị tuyên án tử hình do đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động, tạt nước sôi, đốt xe, gây thương tích cho hai người khác khi bị mời đi kiểm tra ma túy định kỳ.

Ngày 18/8, Trí (38 tuổi, còn gọi Tí Heo, ngụ TP Vũng Tàu cũ) bị TAND TP HCM cơ sở 1 tuyên phạm các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ.

HĐXX cho rằng bị cáo không chấp hành việc xét nghiệm ma túy định kỳ, tấn công quyết liệt vào lực lượng thi hành công vụ là thể hiện sự coi thường pháp luật, quyết tâm tước đoạt tính mạng người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Dương Hữu Trí tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2025, Trí được UBND phường 7, TP Vũng Tàu quản lý sau cai nghiện ma túy. Theo quy định, công an phường sẽ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra ma túy với Trí.

Ngày 17/2/2025, cảnh sát khu vực Lê Anh Tuấn đến nhà mời Trí đi xét nghiệm nhưng anh ta không chấp hành, có thái độ chống đối. Ông Tuấn về báo cáo sự việc với lãnh đạo công an phường.

Hơn 7h ngày 3/3, tổ công tác gồm ông Tuấn và ba đồng đội quay lại mời Trí xét nghiệm. Người này tiếp tục không chấp hành, chửi bới, lấy hai con dao đuổi đánh. Trí đâm dao vào lưng một cảnh sát nhưng người này tránh được, chỉ bị rách áo. Anh ta còn xô ngã hai xe máy của tổ công tác, mở nắp để xăng chảy ra ngoài. Gã châm lửa đốt xe và phá hỏng một điện thoại của cảnh sát, rồi vào nhà cố thủ.

Sau khi đưa bố mẹ Trí ra ngoài, ông Tuấn khóa cửa thì bị Trí hắt nước sôi vào người, gây bỏng vùng cổ, tai và mạn sườn phải, diện tích 2%.

Nhận thấy Trí chống đối quyết liệt, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ huy động nhiều lực lượng đến hiện trường cùng chính quyền địa phương vận động Trí nhưng không hiệu quả. Trí mở khóa bình gas 12 kg, đe dọa nổ tung, đốt nhà nếu ai xông vào.

Tổ Cảnh sát Cơ động 10 người, trong đó có hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (25 tuổi) và Lê Văn Trung (24 tuổi), mang khiên, xếp đội hình tiếp cận từ cửa chính. Thấy Trí cầm hai dao xông đến, cảnh sát xịt bột chữa cháy che tầm nhìn nhưng anh ta vẫn lao vào, đâm nhiều nhát trúng khiên và một nhát trúng ngực anh Nhật, rồi chạy lên tầng hai.

Anh Trung đuổi theo thì bị Trí đâm trúng mu bàn tay, thương tích 1%. Trí cố thủ trong phòng ngủ đến 13h cùng ngày thì bị khống chế. Anh Nhật được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương ở phổi gây sốc mất máu.

Tại tòa hôm nay, Dương Hữu Trí, khai từng lĩnh án về tội Cố ý gây thương tích và hai lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi cai nghiện trở về, anh ta không có việc làm.

"Bị cáo xin nhận tội, đồng ý với toàn bộ nội dung cáo trạng. Việc kiểm tra ma túy là đúng, nhưng do sợ bị bắt, tâm lý khủng hoảng nên mới chống đối", Trí nói, khẳng định từ khi về địa phương năm 2023 không sử dụng ma túy.

Trí thừa nhận ngày 3/3, khi tổ công tác đến mời đi xét nghiệm, đã chống đối, đốt xe, cầm dao rượt vì bực tức và "để họ bỏ đi". Còn việc đâm hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật túi bụi là nhằm tìm đường thoát thân. "Bị cáo nhận thức được hành vi là sai trái, nhưng lúc đó chỉ nghĩ đến việc chạy trốn", Trí khai.

Có mặt tại tòa, bà Phạm Thị Ánh Hồng (mẹ chiến sĩ Nhật) nghẹn giọng cho biết, nghe tin con bị đâm bà chạy vội đến bệnh viện, thấy rất đông bác sĩ cấp cứu nhưng vẫn nghĩ "con chỉ bị thương thôi". "Nhật là đứa con ngoan, có trách nhiệm với gia đình. Tôi không đòi bồi thường, chỉ mong pháp luật công minh, răn đe để con tôi là người cuối cùng phải hy sinh khi làm nhiệm vụ", bà Hồng nói.

Hai cán bộ Công an phường 7 cũ cũng không yêu cầu bồi thường xe máy, điện thoại bị Trí làm hư hỏng. Riêng chiến sĩ Lê Văn Trung yêu cầu bồi thường 20 triệu đồng tổn thất tinh thần và chi phí điều trị vết thương. Yêu cầu này Trí chấp nhận, song nói mình không có tiền để bồi thường.

Dương Hữu Trí không nói lời sau cùng khi được chủ tọa cho phép.

Trường Hà