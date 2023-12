Kẻ cướp tiệm vàng, bắn công an bị phạt 25 năm tù

Hải DươngLương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh Mang mang súng quân dụng đi cướp tiệm vàng, bắn trưởng công an xã khi bị ngăn cản.

Đạt, 33 tuổi bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên 15 năm tù về tội Giết người, 8 năm do Cướp tài sản, 2 năm về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt 25 năm.

Doanh lĩnh 21 năm tù về các tội Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai kẻ cướp ngân hàng bằng súng bị tuyên phạt tổng cộng 46 năm tù giam. Ảnh: Xuân Hoa

Phiên tòa được mở lưu động tại hội trường UBND xã Đồng Cẩm. Bản án xác định đầu tháng 6, do cần tiền, Đạt và Doanh bàn nhau đi cướp tiệm vàng.

Tối 7/6, hai bị cáo mang súng, găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay vào cướp tiệm vàng Đức Nam ở thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành. Anh Nguyễn Đăng Ninh (Trưởng công an xã Tuấn Việt, con trai chủ nhà) chạy ra ngăn cản thì bị Đạt bắn trúng ngực, đùi trái và chân. Đạt chạy bộ về quốc lộ 17B rồi bơi qua sông, trốn về xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngày 8/8, hai tên cướp bị bắt

Trong phiên tòa, Đạt không thừa nhận cáo buộc giết người vì cho rằng không chủ đích bắn anh Ninh, nổ súng chỉ để đe dọa. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Hải Dương và HĐXX đánh giá việc bắn anh Ninh là để che giấu hành vi cướp tài sản, điều này phù hợp với điểm g khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lê Tân