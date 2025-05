Kẻ cướp ngân hàng ở Vũng Tàu bị khống chế

Bà Rịa - Vũng TàuNgười đàn ông vào phòng giao dịch ngân hàng trên đường 30 Tháng 4, TP Vũng Tàu, cướp khay tiền gần 500 triệu đồng, song bị khống chế.

Hơn 11h ngày 21/5, gã đàn ông mặc áo khoác trùm kín đầu, chạy xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng trên đường 30 Tháng 4, phường 11. Người này được cho là đã dùng dao đe dọa nhân viên, cướp khay tiền.

Nghi can khi bị khống chế. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi trở ra đến cửa, tên cướp bị bảo vệ đuổi theo và hô hoán. Nghi phạm bỏ chạy được hơn 50 m thì bị người đi đường phối hợp lực lượng tuần tra của Công an phường 11 vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên Dương Ngọc Duy, 38 tuổi.

Dương Ngọc Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Người đàn ông làm nghề sửa xe đối diện ngân hàng cho biết, ngay sau khi có tiếng động lớn do cửa kính ngân hàng bị vỡ, ông nhìn thấy nghi can mặc đồ chống nắng đang trèo qua bàn giao dịch để lấy đi thứ gì đó. Khi người này quay trở ra bị bảo vệ chặn lại. Giữa họ xảy ra xô xát.

Tên cướp lên xe định tháo chạy thì bị bảo vệ lấy đá ném trúng lưng. Khi nhiều người xung quanh chạy đến, anh ta bỏ xe chạy bộ nhưng bị khống chế.

Cửa kính phòng giao dịch bị vỡ khi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Trường Hà

Đại diện lãnh đạo Eximbank cho biết, hoạt động phòng giao dịch đã được khôi phục và diễn ra bình thường. Các biện pháp an ninh, an toàn tại điểm giao dịch luôn được Eximbank duy trì ở mức cao, nhờ đó sự việc đã được kiểm soát nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, khách hàng và tài sản. "Sự việc xảy ra là tình huống không mong muốn, nhưng rất may đã được kiểm soát kịp thời nhờ hệ thống an ninh nội bộ và sự phối hợp hiệu quả từ lực lượng chức năng", người này nói.

Trường Hà - Quỳnh Trang