Kẻ cướp ngân hàng bị khống chế tại hiện trường

Lào CaiNguyễn Thành Luân, 31 tuổi, đi xe máy đến ngân hàng ở Lào Cai cướp một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng và bị bắt khi vừa chạy ra khỏi cửa.

Sự việc xảy ra vào chiều 4/2, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank ở phường Âu Lạc. Lúc này, Luân điều khiển xe máy dạng xe Wave đến dừng trước cửa ngân hàng, sau đó chạy vào trong cướp một tệp tiền loại 500.000 đồng.

Vừa tháo chạy được một đoạn ra ngoài đường, Luân bị lực lượng bảo vệ ngân hàng và người dân cùng đuổi theo, khống chế tại chỗ. Lãnh đạo phường Âu Lạc cho hay công an cũng có mặt ngay sau đó, bắt giữ nghi phạm và thu giữ toàn bộ tang vật.

Nghi phạm Nguyễn Thành Luân bị khống chế ngay sau khi rời ngân hàng. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện ngân hàng cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Công an đang tiếp tục lấy lời khai của Luân để làm rõ.

Phạm Dự