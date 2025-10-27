Kẻ cướp đồng hồ Rolex bị cựu võ sĩ hạ gục

MỹMột võ sĩ đã giải nghệ ngăn chặn vụ cướp có vũ trang trên đường phố Hollywood bằng cách sử dụng kỹ năng để khống chế.

Khoảng 13h ngày 22/10, khi cựu võ sĩ (giấu tên) đang đi dạo trên phố West Hollywood cùng bạn gái, một người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen nhảy ra khỏi một chiếc ôtô, giơ súng yêu cầu anh giao nộp chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay. Nhưng thay vì lấy được chiếc Rolex, tên cướp nhận một cú vật ngã xuống đất.

"Tôi tước súng, khống chế hắn ta", cựu võ sĩ kể với NBC4 Los Angeles. Tên cướp bất lực vùng vẫy trên vỉa hè trong khi bị đè chặt. Bạn gái của võ sĩ chộp lấy khẩu súng lục đã lên đạn và ném ra xa.

Cựu võ sĩ ghì chặt tên cướp trên vỉa hè chờ cảnh sát đến. Ảnh: NBC

Một người dân sống gần đó và một công nhân làm việc tại ngôi nhà bên cạnh đã chạy đến giúp đỡ, giữ chặt chân tên cướp. Những người hàng xóm gọi 911.

Cựu võ sĩ chuyên nghiệp dùng sức nặng cơ thể khiến kẻ cướp nằm gục và bị trật khớp tay, giữ nguyên tư thế cho đến khi cảnh sát đến.

Nghi phạm, chưa được xác định danh tính, đã bị cảnh sát West Hollywood bắt giữ. Nhà chức trách cho biết có nghi phạm thứ hai nhảy ra khỏi chiếc xe màu đen, nhưng nhanh chóng quay lại xe và tăng tốc bỏ chạy khi thấy kẻ cầm súng thất bại.

Cảnh sát West Hollywood bắt nghi phạm cướp đồng hồ Rolex. Ảnh: NBC

Trước đó, vào tháng 9, một ông lão 87 tuổi đã đánh đuổi một cặp đôi cố giật chiếc đồng hồ Rolex trị giá 48.000 USD của ông bên ngoài một trung tâm dành cho người cao tuổi ở Gramercy Park, New York.

Hai kẻ cướp ngồi trong xe vờ hỏi đường đến siêu thị để tiếp cận ông lão, người phụ nữ tóm lấy cổ tay ông rồi thành thạo lật chốt để chiếc đồng hồ tuột ra. Tuy nhiên, ông lão đã nhanh chóng phản ứng, vặn tay nữ cướp rồi giật mạnh khiến cô ta đập vào thành cửa sổ đang mở. Sau cuộc giằng co, hai kẻ cướp lái xe bỏ chạy mà không lấy được gì.

Tuệ Anh (theo NBC, Nypost)