Kẻ cướp cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội bị bắt tại Nghệ An

Lê Văn Anh dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội lấy 5 triệu đồng, bị CSGT bắt giữ ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, sau hơn 12 tiếng bỏ trốn.

Ngày 24/5, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã bàn giao Văn Anh, 28 tuổi, ngụ Thanh Hóa, cho Công an TP Hà Nội để điều tra tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Kẻ cướp cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội bị bắt ở Nghệ An Camera ghi lại cảnh Lê Văn Anh khống chế nhân viên, cướp tiền tại cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội. Video: Công an cung cấp

Gần 2h ngày 24/5, Văn Anh vào tiệm tạp hóa trên địa bàn TP Hà Nội giả vờ mua hàng. Vài phút sau, hắn tiếp cận quầy thanh toán, dùng dao khống chế nam nhân viên thu ngân, lục lọi lấy 5 triệu đồng trong ngăn kéo rồi tẩu thoát. Văn Anh sau đó ra quốc lộ 1 bắt xe khách bỏ trốn vào miền Nam.

Nhận tin báo của Công an Hà Nội, 13h30 cùng ngày, tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu khi tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng ôtô khách biển Lâm Đồng, phát hiện Văn Anh trên xe nên khống chế, bắt giữ.

Văn Anh (giữa) bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với nhà chức trách, Văn Anh khai do nợ nần, túng thiếu nên đã cướp tiền tại cửa hàng tạp hóa để có lộ phí vào miền Nam làm thuê.

Đức Hùng