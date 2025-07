Kẻ chống người thi hành công vụ ở Hà Nội bị bắt cùng 2 khẩu súng

Quảng TrịTrần Hải Quỳnh sau khi chống người thi hành công vụ ở Hà Nội đã cướp tài sản của người dân bỏ trốn, chuẩn bị vượt biên qua Lào thì bị khống chế.

Sáng 27/7, Công an Quảng Trị cho biết đã nhận được đề nghị phối hợp bắt Quỳnh, 43 tuổi, từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội một ngày trước.

Quỳnh có liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Hà Nội.

Trần Hải Quỳnh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và các lực lượng khác triển khai vây bắt nghi can.

Gần 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ Quỳnh và một tài xế taxi tại khu vực biên giới Việt - Lào, giáp với cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, khi anh ta chuẩn bị trốn qua biên giới.

Kiểm tra trên người Quỳnh, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng ngắn quân dụng, trong đó một khẩu đạn đã lên nòng. Kết quả test nhanh cho thấy anh ta dương tính với ma túy.

Công an Quảng Trị chuyển giao Quỳnh và toàn bộ tang vật cho Công an TP Hà Nội điều tra.

Cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng từ Quỳnh. Ảnh: Công an Quảng Trị

Đắc Thành