Kẻ cầm đầu vụ 'bay lắc' trong nhà tạm giam bị phạt 13 năm tù

An GiangĐỗ Minh Đức, 44 tuổi, bị tuyên phạt 13 năm tù do cầm đầu nhóm can phạm tổ chức tuồn ma túy vào nhà tạm giam để "bay lắc".