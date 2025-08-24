Kẻ cầm đầu đường dây ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đồng ThápKhi đường dây vận chuyển 77 kg ma túy bị triệt phá, Lê Thanh Quân, 35 tuổi, bỏ trốn nhiều nơi, phẫu thuật gương mặt hòng qua mặt công an nhưng không thoát.

Ngày 23/8, Quân bị Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP HCM bắt theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Anh ta bị di lý về Đồng Tháp để phục vụ điều tra.

Lê Thanh Quân trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, năm 2020 Quân nhận Lê Nguyễn Thúy Vy (32 tuổi, làm nghề shipper tại TP HCM) làm em gái nuôi. Quân cũng giới thiệu cô với em họ Huỳnh Quốc Đạt, mục đích là lôi kéo cả hai vào đường dây vận chuyển ma túy.

Ngày 16/1/2021, Quân rủ Vy vận chuyển quần áo, hóa chất từ chợ Kim Biên đến biên giới Campuchia, sau đó nhận ma túy đưa về TP HCM và được đồng ý.

Tối đó, Vy được Đạt lái ôtô chở đến TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ) để nhận hàng. Gần đến nơi thì Quân bất ngờ đổi địa điểm, chuyển sang bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).

Tại bến phà, cả hai nhận nhiều thùng ma túy được quấn kín trong túi đen. Khi di chuyển đến thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (cũ), hai người này bị công an, biên phòng bắt quả tang. Bên trong các thùng giấy có 77 kg ma túy gồm heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA.

Vy, Đạt khai ra Quân là kẻ cầm đầu nhưng lúc này anh ta đã bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã đặc biệt.

Tang vật vụ vận chuyển ma túy của Lê Nguyễn Thúy Vy và Huỳnh Quốc Đạt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong 4 năm lẩn trốn, Quân phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện gương mặt để cảnh sát và mọi người không nhận ra. Anh ta cũng thay đổi thân phận, nghề nghiệp, cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình, người quen.

Sau thời gian kiên trì theo dõi các mối quan hệ của Quân, công an phát hiện người đàn ông khả nghi tại khu vực phường Long Bình, TP HCM. Người này có nhiều vẻ giống kẻ bị truy nã, song gương mặt khác hoàn toàn.

Các trinh sát vừa theo dõi, vừa xâu chuỗi từ nhiều nguồn tin, tránh "rút dây động rừng". "Bằng kinh nghiệm nhiều năm, các anh em nhận định dù đường nét gương mặt người này không giống Quân, song hình dáng vành tai không đổi", trinh sát kể.

Sau khi xác định nghi phạm chính là Quân, các trinh sát đã khống chế anh ta khi đang chạy xe máy trên đường. Quân thừa nhận chính là người bị truy nã.

Về những đồng phạm của Quân, ba năm trước Vy đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên mức án tử hình; Đạt lĩnh án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngọc Tài