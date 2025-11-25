Kẻ cầm đầu đường dây bóc lột tình dục 261 nạn nhân lĩnh án chung thân

Hàn QuốcKim Nok-wan, 33 tuổi, bị tuyên án tù chung thân vì điều hành đường dây bóc lột và lạm dụng tình dục 261 nạn nhân, chủ yếu là trẻ vị thành niên.

Ngày 24/11, Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết Kim Nok-wan đáng bị "cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội" vì mức độ nghiêm trọng của tội ác. 10 đồng phạm của anh ta bị tuyên 2-4 năm tù.

Đây là vụ phạm tội tình dục trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc từ trước đến nay, theo mô tả của các cơ quan thực thi pháp luật.

Kim Nok-wan là người đứng đầu "Vigilantes" trên Telegram - một nhóm quy mô lớn, hoạt động theo mô hình đa cấp, chuyên đe dọa nạn nhân để ép sản xuất nội dung khiêu dâm và chia sẻ lên các phòng chat trực tuyến. Tự xưng là "mục sư" của nhóm, Kim nhắm vào cả nạn nhân nam và nữ.

Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố chân dung Kim Nok-wan ngày 8/2. Ảnh: News1

Bắt đầu từ tháng 8/2020, Kim nhắm mục tiêu vào những phụ nữ đăng nội dung khiêu dâm trên mạng xã hội, và những người đàn ông muốn tham gia các phòng chat bí mật trên Telegram để chia sẻ hình ảnh khiêu dâm đã được chỉnh sửa của người quen. Hắn đe dọa vạch trần những người này và ép họ tìm kiếm thêm nạn nhân, thành lập một đường dây kiểu đa cấp, chuyên sản xuất và chia sẻ hình ảnh khiêu dâm đã được chỉnh sửa của các nạn nhân, hầu hết là trẻ vị thành niên.

Kim đã cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục 16 nạn nhân, bao gồm 14 trẻ vị thành niên, và quay video hành vi phạm tội của mình trong 13 vụ.

Tòa án cho biết hắn đã tạo ra khoảng 1.700 hình ảnh hoặc video khiêu dâm nhắm vào khoảng 70 nạn nhân, phát tán khoảng 260 trong số đó lên mạng để đe dọa những người từ chối hợp tác, đồng thời tìm cách đe dọa một số thành viên gia đình và đồng nghiệp của các nạn nhân.

"Kim Nok-wan khai trước tòa rằng rất hối hận, nhưng bị cáo đã phạm vô số tội ác trong 4 đến 5 năm qua. Xét đến mức độ tàn bạo của các tội ác và việc không bồi thường cho các nạn nhân, cần phải cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội", tòa án nhận định.

Kim Nok-wan bị cảnh sát áp giải đến cơ quan công tố vào 24/1. Ảnh: YTN

Đối với các bị cáo khác, bao gồm 5 trẻ vị thành niên, tòa xác định họ biết các nạn nhân bị lôi kéo vào đường dây (thông qua việc đe dọa bằng video và hình ảnh) sẽ bị bóc lột tình dục giống mình, song vẫn thực hiện hành vi để ngăn chặn hình ảnh của chính họ bị phát tán.

"Tội phạm tình dục kỹ thuật số có thể nhanh chóng khuếch đại thiệt hại của nạn nhân đến mức không thể khắc phục được trong không gian mạng. Một khi các tài liệu bóc lột tình dục được phát tán, sẽ rất khó để xóa bỏ hoàn toàn, khiến việc khắc phục thiệt hại trở nên gần như không thể", tòa án cho biết trong một tuyên bố.

Trong vụ bắt giữ hồi tháng 1, tội ác của Kim đã gây rúng động dư luận khi được tiết lộ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực tình dục ngày càng gia tăng do công nghệ số.

Gần 5 năm trước, chính Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt 40 năm tù đối với Cho Ju-bin - kẻ cầm đầu đường dây khiêu dâm "Phòng chat thứ N" với 74 nạn nhân.

Tuệ Anh (theo AP, BBC, CBS)