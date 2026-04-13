Kẻ buôn ma túy bị bắt vì gửi ảnh 'khoe răng' cho bạn

WalesTrong ảnh, Coran Davies cười tươi khoe hàm răng mới làm thẩm mỹ trắng sáng, song không ngờ ảnh được gửi thẳng cho cảnh sát và bị nhận dạng khuôn mặt.

Coran Davies, 23 tuổi, gửi ảnh selfie sau khi làm răng thẩm mỹ từ phòng khám nha khoa ở Thổ Nhĩ Kỳ cho bạn mình là Dale Howell, 25 tuổi, kèm theo những tin nhắn về việc cung cấp cocaine và cần sa. Nhưng Coran không hề biết rằng điện thoại của Dale đã bị tịch thu và phân tích trong một cuộc điều tra của cảnh sát.

Sau tin nhắn, cảnh sát South Wales xác định Coran nhờ công nghệ nhận dạng khuôn mặt, bằng cách phân tích các đặc điểm khuôn mặt từ bức ảnh "khoe răng" và so sánh với các cơ sở dữ liệu tham chiếu của cơ quan thực thi pháp luật.

Coran Davies gửi cho bạn ảnh chụp ngồi trên ghế nha khoa với hàm răng sứ trắng sáng. Ảnh: BBC

Tháng 9/2025, cảnh sát khám xét căn nhà có liên quan đến Coran, tìm thấy cocaine, cần sa và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Vài tháng sau, vào ngày 7/3, các sĩ quan mặc thường phục phát hiện Coran đang lái xe chở Dale qua thị trấn Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, nên chặn xe và bắt giữ cả hai.

Khi khám xét, nhà chức trách phát hiện cocaine, cần sa và hàng nghìn bảng Anh tiền mặt trong người họ.

Coran Davies (trái) và Dale Howell. Ảnh: South Wales Police

Ngày 9/3, cả hai nhận tội đối với nhiều tội danh, bao gồm cung cấp cần sa, có ý định cung cấp cocaine, tàng trữ tài sản phạm pháp.

Trên phiên tòa tuyên án vào ngày 9/4 tại Tòa Đại hình Merthyr, Coran và Dale lần lượt bị kết án 4 và 3 năm tù.

Tuệ Anh (theo BBC, Wales Online)