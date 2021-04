Kê biên tài sản hơn 1.550 tỷ đồng trong vụ án địa ốc Alibaba

TP HCMCơ quan điều tra đã kê biên tổng tài sản hơn 1.550 tỷ đồng để khắc phục hậu quả Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm "lừa đảo 2.500 tỷ đồng".

Ngày 2/4, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; đồng thời xác định số tài sản đã kê biên trong vụ án là hơn 1.550 tỷ đồng.

Động thái này được đưa ra sau hơn một tháng VKS trả hồ sơ, đề nghị Công an TP HCM điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định 257 miếng vàng thu được tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP HCM cho biết đã phong tỏa, tạm giữ hơn 45 tỷ đồng từ 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lập ra; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Đây là tài sản có được từ "tiền phạm tội" của các bị can.

Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực (em trai Luyện) ở TP Thủ Đức được cơ quan chức năng định giá hơn 76 tỷ đồng.

Tại Đồng Nai, 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa được định giá hơn 611 tỷ đồng.

369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 44 thửa đất ở Bình Thuận có giá gần 800 tỷ đồng.