Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Hà NộiCơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên hai tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng thuộc sở hữu của Hoàng Hường tại phường Từ Liêm và Cầu Giấy.

Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 8/11. Động thái này được đưa ra nhằm đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục số tiền do bị can Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 10, C01 đã bắt tạm giam Hoàng Hường cùng 6 người khác để điều tra hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: FBNV

Những người này bị cáo buộc vi phạm về kế toán, để ngoài doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh; để ngoài sổ sách kế toán doanh thu và kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu.

Hoàng Hường là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội. Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Vũ Tuân