Kè biển Đồ Sơn nứt vỡ

Hệ thống kè biển khu du lịch Đồ Sơn chạy theo đường bờ biển bao gồm 9.702 m bờ kè và 18.647 m2 sân tiêu năng (tiêu hao năng lượng dòng chảy, ngăn chặn xói mòn) được xây dựng từ những năm 1970. Đây vừa là công trình phòng chống thiên tai, bảo vệ đường ven biển khu du lịch Đồ Sơn, vừa cải thiện mỹ quan đô thị, tạo không gian phát triển du lịch.
Bờ kè Đồ Sơn mất lan can, sụt lún vỉa hè. Từ năm 2017, bờ kè biển Đồ Sơn bắt đầu xuống cấp. Đặc biệt, sau cơn bão Kompasu năm 2021, hàng chục điểm sạt lở, ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường xuất hiện.
Theo Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, đơn vị quản lý bờ kè, nguyên nhân bờ kè hư hỏng là xây dựng đã lâu, thường xuyên chịu tác động của sóng biển, gió bão.
Mới đây, do tác động của bão Wipha, khu vực bờ kè và vỉa hè trước nhà nghỉ Bộ Quốc phòng ở khu 2 Đồ Sơn sụt lún thành hai hố lớn, tổng diện tích 220 m2. Tường kè xây đá hộc bị hư hỏng với chiều dài 55 m.
Hai hố sụt nằm trong tuyến đường dài hơn 700 m, mới được cải tạo sửa chữa vào năm 2022 với tổng kinh phí 15 tỷ đồng để triển khai phố đi bộ.
Do khu vực sụt lở mới nằm sát bãi biển khu II nên chính quyền đã lập hàng rào, đặt biển cảnh báo để ngăn du khách đi vào.
Vỉa hè bờ kè trước nhà nghỉ dưỡng Cựu chiến binh ở khu 2 Đồ Sơn bị sóng biển lột mảng lớn rộng hơn 10 m, trơ đất đỏ.
Tại Đồ Sơn, khi thủy triều lên thương có sóng cao 1-3 m đánh tràn vào bờ, tác động mạnh đến công trình.
Vỉa hè sát biển khu vực sân tiêu năng phía trước khách sạn Công đoàn cũ bị nghiêng, lún, xói mòi, hở hàm ếch. Tuy nhiên, một số nhà hàng ăn uống vẫn bất chấp nguy hiểm, kê bàn ghế tại đây để phục vụ du khách.
Kè bằng đá hộc trộn bêtông trước khu nghỉ dưỡng Đoàn 295 Đồ Sơn bị sóng biển đánh xô lệch, vỡ từng mảng lớn.
Hiện tại, Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng phải tạm gia cố bằng cách đóng ván khuôn chắn các lỗ thủng kết hợp với xếp rọ đá bao phía ngoài biển.
Đoạn kè từ nhà vệ sinh công cộng khu I đến ngã ba nhà nghỉ Hội Liên hiệp phụ nữ với chiều dài là 470 m trơ gạch vữa. Chính quyền phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm.
Việc kè biển hư hỏng khiến người dân và du khách bất an, làm mất giá trị, sức hấp dẫn của khu du lịch Đồ Sơn.
Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND phường Đồ Sơn rà soát quy mô đầu tư dự án kè biển Đồ Sơn theo hướng bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí.
Lê Tân