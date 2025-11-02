Kè biển Đồ Sơn nứt vỡ

Bờ kè Đồ Sơn mất lan can, sụt lún vỉa hè. Từ năm 2017, bờ kè biển Đồ Sơn bắt đầu xuống cấp. Đặc biệt, sau cơn bão Kompasu năm 2021, hàng chục điểm sạt lở, ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường xuất hiện.

Theo Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, đơn vị quản lý bờ kè, nguyên nhân bờ kè hư hỏng là xây dựng đã lâu, thường xuyên chịu tác động của sóng biển, gió bão.